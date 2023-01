Juve: arriva lo spagnolo, lo porta il nuovo allenatore

La Juventus inizia a guardare con fiducia al calciomercato estivo e uno spagnolo lo porta il nuovo allenatore. Le ultime.

In casa Juventus si guarda al futuro nonostante la penalizzazione e le vicende che riguardano il club bianconero. La fiducia per il futuro non manca e per questo motivo si inizia a ragionare con attenzione ad eventuali colpi per consentire all’allenatore di avere una rosa completa.

E il nuovo tecnico durante il calciomercato estivo potrebbe portare alla Juventus un calciatore spagnolo. Si tratta naturalmente di una possibilità, ma l’allenatore è innamorato di questo giocatore e per questo motivo ci attendiamo una fumata bianca in davvero poco tempo. Vedremo, quindi, se nelle prossime settimane ci saranno i primi sondaggi.

Calciomercato Juve: ecco il nuovo portiere, lo porta l’allenatore

La Juventus inizia a pensare al futuro considerando anche che la seconda parte di questa stagione non sarà semplice. Inutile dire che i bianconeri saranno chiamati a limitare i danni prima magari di aprire un nuovo ciclo e provare naturalmente a ritornare a vincere in Italia e magari sognare in Europa.

Per farlo, nonostante la speranza di Allegri di essere confermato, lo si farà quasi certamente con un nuovo allenatore e proprio questo sembra essere intenzionato a portare un giocatore spagnolo per consentire alla Juventus di alzare il proprio tasso tecnico. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, Conte ha messo nel mirino Raya per la prossima stagione del Tottenham, ma non escludiamo che il tecnico leccese lo possa proporre anche ai bianconeri in caso di ritorno a Torino.

Si tratta di una possibilità da considerare con attenzione visto che, almeno stando alle ultime indiscrezioni, non c’è nessuna volontà di proseguire con Szczesny in porta. Le riflessioni in questo caso sono in corso e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no. Ma una cosa è certa: l’eventuale arrivo di Raya è strettamente legata a Conte visto che Allegri sembra avere altri piani per la sua porta.

Ultime Raya: è sfida tra Juventus e Tottenham

Possibile sfida di calciomercato tra Juventus e Tottenham per Raya. Il club inglese, infatti, potrebbe decidere di andare sul portiere spagnolo anche senza Conte. Discorso diverso, invece, per i bianconeri che sono interessati al calciatore solamente con la presenza del tecnico leccese in panchina.

Diciamo che per adesso sono in corso le riflessioni e nessuna decisione è ancora stata presa visti i diversi problemi. Ma in casa Juventus si pensa all’accoppiata Raya-Conte per la prossima stagione e anche per aprire nel migliore dei modi un ciclo dopo un periodo sicuramente complicato anche per le vicende giudiziarie.