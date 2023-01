Juve: regalo ad Allegri, colpo dal Chelsea

Nonostante la penalizzazione, la Juventus guarda con fiducia al futuro e un colpo d calciomercato potrebbe arrivare dal Chelsea.

Non è stato un venerdì facile in casa Juventus a causa della penalizzazione, ma il club bianconero continua ad essere fiducioso e per questo motivo ragiona con molta fiducia sulla prossima stagione e su come rinforzare la rosa del tecnico Allegri.

E un colpo di calciomercato importante potrebbe arrivare dal Chelsea. La Juventus lo segue da vicino e sembra essere pronta a fare un regalo ad Allegri. I ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere i primi contatti sia con il club londinese che con il calciatore per capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato: la Juve batte un colpo, arriva dal Chelsea

Come detto in precedenza, la Juventus non ha nessuna intenzione di cambiare i programmi e si è al lavoro per dare ad Allegri una squadra importante la prossima stagione. La penalità sicuramente può rendere un po’ complicato la vita del club bianconero, ma la storia e l’appeal non variano e quindi ci attendiamo una sessione stiva sicuramente importante e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e anche capire eventualmente i movimenti in entrata.

Secondo quanto riferito dal Guardian, le trattative tra Chelsea e Mount per il rinnovo sono ferme e la scadenza del contratto nel 2024 permette al giocatore di essere una grande occasione di calciomercato per la Juventus. Per diversi motivi non sarà per nulla semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca, ma i bianconeri ci pensano e sono pronti a fare un assalto importante per regalare ad Allegri un rinforzo importante per centrare magari risultati che fino ad oggi sono mancati.

Nelle prossime settimane ci potrebbero essere i primi contatti sia con il Chelsea che lo stesso giocatore per fare la fattibilità di questa operazione. Naturalmente la precedenza del calciatore è al rinnovo con i londinesi, ma per il momento le trattative sono fermate e quindi tutto può succedere.

Ultime Mount: il Liverpool sfida la Juventus

Mount rappresenta una grande opportunità di calciomercato per la Juventus e quindi i bianconeri sono pronti a sondare il terreno con il Chelsea per capire la fattibilità di questa operazione.

Sul calciatore, però, c’è anche l’interesse del Liverpool. I Reds da tempo seguono Mount e per questo motivo nelle prossime settimane anche gli uomini di Klopp potrebbero decidere di piazzare un colpo importante per la stagione che inizierà da settembre. La strada, come detto in precedenza, è sicuramente in salita, ma Juventus e Liverpool non hanno nessuna intenzione di mollare.