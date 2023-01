Serie A: svolta in panchina, esonero deciso

In Serie A il destino di un tecnico sembra essere ormai certo: la svolta in panchina è certa come l’esonero.

La Serie A è arrivata al suo primo epilogo per quanto riguarda questo campionato e le società sono al lavoro per fare il punto della situazione e naturalmente capire se continuare così o cambiare qualcosa.

Sicuramente in un club di A in questi minuti sta prendendo l’ipotesi di dare una svolta in panchina ed esonerare il tecnico. L’obiettivo è quello di cambiare il destino di un campionato che ha sicuramente preso una strada che non piace a società e tifosi. I ragionamenti sono in corso, ma presto saranno date delle comunicazioni importanti e vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

Serie A: esonero deciso, arriva la svolta in panchina

Il girone di andata ormai si è concluso e per molte squadre è arrivato il momento di fare un punto della situazione e anche delle riflessioni per capire se continuare oppure no con l’attuale guida tecnica. Saranno per tutti i club ore di riflessioni importanti, ma per una in particolare presto sono attese delle novità importanti.

Il momento non è dei più facili e la società sta ragionando seriamente se continuare così oppure dare una scossa alla squadra. L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quella di un esonero immediato per dare una svolta alla panchina e provare a rasserenare l’ambiente. La Fiorentina, infatti, dopo la sconfitta contro il Torino è uscita accompagnata dai fischi dei propri tifosi e sui social sono molti che chiedono a Commisso un nuovo allenatore per non rischiare di stare fuori dall’Europa.

I tifosi hanno deciso che il colpevole di questa situazione non facile è il tecnico e da qui la richiesta di esonerare Italiano e affidare la panchina della Fiorentina ad un altro tecnico. Vedremo se Commisso deciderà di accettare le richieste dei suoi supporters oppure alla fine darà ancora fiducia all’ex Spezia. Anche se si tratterebbe di un rischio importante considerando anche le poche chance di recuperare in futuro.

Ultime Fiorentina: Italiano verso l’esonero?

Sicuramente la situazione in casa Fiorentina non è dei più semplici e l’esonero di Italiano resta una delle possibilità. Come detto in precedenza, i tifosi sono molto delusi dal gioco della squadra e sui social stanno chiedendo a Commisso un cambio in panchina per dare la possibilità alla squadra di recuperare.

Per il momento il presidente della Fiorentina non ha preso una decisione sul possibile esonero di Italiano, ma sicuramente le riflessioni sono in corso e una scelta sarà fatta nelle prossime ore. In caso di conferma, la partita contro la Lazio rappresenta un crocevia importante per l’ex Spezia.