Calciomercato Milan: sgarbo alla Roma, lo prendono già a gennaio

Il Milan in questa sessione di calciomercato potrebbe fare uno sgarbo importante alla Roma: ecco tutti i dettagli.

La sconfitta in Supercoppa ha sicuramente confermato una certa difficoltà in casa Milan e quindi si guarda con molta attenzione anche a come rinforzare la rosa in questa sessione e presto ci potrebbero essere delle importanti novità.

Il Milan, infatti, potrebbe piazzare durante il calciomercato di gennaio un colpo importante dalla Roma per continuare a sognare in grande. La strada sembra essere ormai segnata anche se tutto può succedere. I tifosi sognano in grande e sicuramente nei prossimi giorni in questo senso saranno davvero importanti e i tifosi hanno iniziato a sognare in grande.

Mercato Milan: pronto il colpo, arriva dalla Roma

Gli acquisti estivi del Milan non hanno sicuramente convinto e Maldini e Massara sono al lavoro per cercare di individuare magari alcuni rinforzi immediati per consentire a Stefano Pioli di avere una rosa migliore oltre che naturalmente in grado di poter ambire a traguardi importanti già da subito. Gli obiettivi sul taccuino erano due, ma in questo momento uno è diventato il principale e presto potrebbero entrare nel vivo i contatti considerando anche la necessità di anticipare la concorrenza.

Il Milan in questa sessione di calciomercato sembra essere pronto a fare uno sgarbo alla Roma per regalarsi un colpo importante. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i giallorossi hanno deciso di accelerare per arrivare a Ziyech nel giro di poco tempo e così i rossoneri sono pronti a ritornare su Zaniolo anche per consentire a Pioli di avere un giocatore molto duttile.

Per il momento si tratta semplicemente di una indiscrezione, ma Maldini e Massara stanno facendo delle riflessioni visto che, almeno per il momento, la strada sembra essere segnata e il Milan è pronto a fiondarsi su Zaniolo per cercare di provare a regalare a Pioli un rinforzo importante per tentare l’assalto Scudetto.

Ultime Roma: Zaniolo via, dentro Ziyech?

Milan-Zaniolo è una delle opportunità di calciomercato considerando il fatto che la Roma sembra ormai aver rotto gli indugi per Ziyech. In passato si era parlato addirittura di un arrivo di Deulofeu in giallorosso, ma per il momento da Udine chiudono a questa ipotesi ribadendo che non c’è nessuna trattativa in corso ad ora.

Parole che sembrano confermare come la Roma voglia ritornare su un obiettivo importante come il marocchino. Si tratterebbe di un rinforzo sicuramente importante e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca. Ziyech in giallorosso significherebbe un Milan costretto a cambiare le proprie strategie e a questo punto Zaniolo diventa il primo vero obiettivo.