Inter: Skriniar via subito, si chiude con uno scambio

L’Inter potrebbe decidere di cedere Milan Skriniar già in questo calciomercato e prende sempre più l’ipotesi di uno scambio. Ecco le ultime.

L’Inter e Milan Skriniar: due strade destinate a separarsi. Lo slovacco ha detto no al rinnovo e quindi con il contratto in scadenza l’addio a fine stagione è ormai certo.

Ma in queste ultime sta prendendo l’ipotesi di uno scambio durante questo calciomercato e quindi Skriniar via subito dall’Inter. Diciamo che la pista di chiudere un affare con delle contropartite è l’unica per portare i nerazzurri a dire di sì all’addio immediato dello slovacco. I ragionamenti sono in corso e nel giro di qualche settimana si avranno delle novità importanti in questo senso.

Calciomercato: via Skriniar, si chiude con uno scambio

Il comportamento di Skriniar non è piaciuto sicuramente al club nerazzurro e da qui l’ipotesi di una cessione immediata anche per guadagnare una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Le squadre interessate al calciatore sono diverse e per questo motivo non è semplice per ora ipotizzare la sua nuova destinazione. Si è parlato molto di PSG, ma anche altri club hanno messo nel mirino lo slovacco e quindi dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere delle certezze.

Ma in queste ultime ore sta prendendo una ipotesi di calciomercato non da trascurare: uno scambio immediato con l’Inter per arrivare a Skriniar già a gennaio. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il PSG è pronto a sacrificare Kimpembe per arrivare allo slovacco e a questo punto il francese potrebbe essere messo sul piatto per portare i nerazzurri a cedere il giocatore da subito.

Come detto in precedenza, la cessione immediata del calciatore è strettamente legata all’arrivo di un sostituto. E a questo punto la strada sembra essere assolutamente segnata anche se resta da capire la volontà del calciatore transalpino di andare a Milano. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese a breve considerando il fatto che siamo entrati nel vivo della sessione invernale.

Ultime Kimpembe: l’Inter ci pensa anche per l’estate

Kimpembe potrebbe un obiettivo importante in casa Inter anche in chiave calciomercato estivo. Inutile dire che si tratta di un calciatore di qualità e che potrebbe fare davvero molto bene con il club nerazzurro anche se non sarà semplice trovare l’accordo dal punto di vista economico.

Le due trattative, comunque, sono assolutamente collegate visto che senza Skriniar i parigini difficilmente si priveranno del giocatore e i nerazzurri difficilmente lo lasceranno partire subito se non potranno contare su un calciatore importante per sostituirlo. Ragionamenti in corso e presto si arriverà alla tanto attesa decisione definitiva.