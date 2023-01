Milan: colpo Scudetto, il Bayern l’ha liberato

Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo: il Bayern l’ha liberato e il colpo Scudetto è vicino.

La sconfitta in Supercoppa ha sicuramente aperto una riflessione in casa Milan anche in vista della prossima stagione. Servono rinforzi e per questo motivo Maldini e Massara sono al lavoro per trovare i giocatori giusti e in grado di regalare a Pioli la qualità che serve.

E diciamo che il colpo di Scudetto per il calciomercato del Milan potrebbe arrivare direttamente dal Bayern Monaco. Il club tedesco ha deciso di liberare uno dei suoi talenti e quindi i rossoneri sono pronti ad approfittarne per consentire alla squadra di fare quel salto di qualità che è mancato in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Milan: il colpo arriva dal Bayern, le ultime

In estate il Milan è stato sicuramente protagonista con diversi acquisti, ma il rendimento è stato sotto le aspettative e quindi diciamo che Maldini e Massara hanno iniziato un confronto tra di loro e anche con il tecnico per individuare i giusti rinforzi in vista di una prossima stagione che, come detto, deve portare i rossoneri ancora una volta a competere per lo Scudetto e magari anche per una Champions League da assoluto protagonista.

La strada intrapresa è quella giusta, ma serve altro per poter ambire a traguardi assolutamente importanti. E il colpo Scudetto del calciomercato estivo per il Milan potrebbe essere Sabitzer dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Sky Sport tedesca, il club bavarese sembra essere intenzionato a lasciar partire il calciatore proprio al termine della stagione e i rossoneri sono assolutamente pronti ad approfittarne.

Stiamo parlando di un calciatore di qualità oltre che duttile. In grado, quindi, sia di ricoprire magari il ruolo di esterno con la partenza di Leao oppure di fare la punta centrale considerando un rendimento sotto le aspettative di Origi. Per questo stiamo parlando di un calciatore ideale per Pioli e siamo certi che presto un tentativo con i tedeschi ci sarà.

Ultime Sabitzer: il Milan una grande occasione per lui

Naturalmente un eventuale trasferimento di Sabitzer al Milan durante il prossimo calciomercato estivo rappresenta una grande chance per lo stesso calciatore. Inutile dire che l’esperienza al Bayern Monaco non sta andando secondo le aspettative e anche da parte sua c’è voglia di riscatto e di rilanciarsi considerando quanto dimostrato con il Lipsia.

Ci aspettiamo, quindi, una fumata bianca se le condizioni saranno soddisfatte. Il Milan sogna in grande ed è pronto a piazzare un colpo importante come Sabitzer dal Bayern Monaco per ambire allo Scudetto dopo un periodo non facile.