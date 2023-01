Plusvalenze: non solo la Juve, un altro club rischia grosso

La questione plusvalenze continua a tenere banco: un altro club rischia grosso oltre la Juventus. Ecco tutti i dettagli.

Venerdì la sentenza sulla Juventus, ma presto ci potrebbero essere altre decisioni importanti conoscendo anche la volontà della FIGC di fare assoluta chiarezza sulla questione dei conti delle società di Serie A.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, c’è un altro club che potrebbe rischiare grosso e avere un trattamento molto simile a quello della Juventus per quanto riguarda la questione plusvalenze. La FIGC sarebbe pronta a chiedere le carte per valutare al meglio la posizione e capire se procedere con una indagine più approfondita oppure tenere la questione chiusa.

Serie A: non solo la Juve, la FIGC mette nel mirino un altro club

Il caso plusvalenze è pronto a stravolgere la nostra Serie A. I 15 punti alla Juventus sono solamente il primo passo di un percorso che si preannuncia lungo e soprattutto tortuoso per molte squadre del campionato italiano. Nelle prossime settimane proprio su questa vicenda sono attese delle novità importanti e vedremo se altre squadre saranno penalizzate come i bianconeri oppure alla fine si continuerà sulla strada intrapresa in queste ultime ore e quindi non dare spazio ad altre penalizzazioni.

Secondo quanto scritto da La Repubblica, la FIGC avrebbe messo nel mirino un’altra squadra di Serie A e presto anche su questa vicenda sono attese delle novità importanti. La giustizia sportiva italiana sarebbe pronta a muoversi sulla questione Osimhen e il possibile falso in bilancio da parte del Napoli. Diciamo che per il momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma ora anche i partenopei tremano.

Vedremo se nelle prossime settimane su questa vicenda ci saranno delle novità molto importanti. Ma una cosa è certa: tutte le squadre ora devono tenere le antenne dritte sia per la questione plusvalenze, ma anche per il tema obiettivi. A fine anno è alta la possibilità di poter avere una classifica stravolta rispetto a quanto visto fino ad ora.

Ultime Serie A: la FIGC aumenta i controlli

Il caso Juventus ha portato la FIGC ad alzare l’attenzione sulle plusvalenze e cercare di capire meglio se altre squadre, come per esempio il Napoli, hanno gonfiato il proprio bilancio per cercare di arrivare ai propri obiettivi.

Per il momento, come detto in precedenza, si tratta semplicemente di indiscrezioni e ancora tutto può succedere considerando che non si hanno notizie ufficiali. Ma il Napoli comincia a tremare e la classifica potrebbe essere sconvolta dopo la questione Juventus. Vedremo cosa succederà e alla fine se la classifica sarà confermata oppure ci saranno modifiche dell’ultima ora.