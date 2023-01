Serie A: Gnonto in una big, c’è l’annuncio

Wilfried Gnonto è pronto a trasferirsi in una big Serie A durante il calciomercato estivo. C’è l’annuncio. Ecco tutti i dettagli.

Dopo l’esplosione in maglia azzurra, Gnonto sta proseguendo la sua crescita in Premier League, ma il suo sogno è sempre quello di ritornare in Italia per dimostrare di poter ambire ad un traguardo importante e dimostrare tutte le sue qualità.

E su un possibile trasferimento in una big di Serie A durante il calciomercato estivo proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine si potrà avverare il sogno del talento cresciuto in casa Inter.

Calciomercato: Gnonto in Serie A, il giocatore esce allo scoperto

Per Gnonto il futuro è sicuramente ancora da scrivere. L’esperienza in Premier League gli sta permettendo di proseguire un percorso di crescita iniziato ormai diverso tempo fa, ma il suo sogno è sempre quello di fare il salto di qualità il prima possibile. Un passaggio fondamentale sia per la sua carriera che per la presenza in azzurro. Inutile dire che sono diversi i calciatori che in questo periodo si stanno mettendo in mostra e per loro si apriranno presto le porte del grande calcio.

E proprio sul passaggio di Gnonto in una big di Serie A durante il prossimo calciomercato estivo c’è stato un annuncio molto importante. Il calciatore in un’intervista a La Gazzetta dello Sport non ha chiuso le porte ad un ritorno all’Inter, squadra che lo ha fatto crescere, ma allo stesso tempo ha ribadito che c’è bisogno di un progetto giusto visto che lui vuole continuare ad essere protagonista.

Parole che confermano la sua volontà di avere continuità. In casa nerazzurra inutile dire che i ragionamenti sono in corso. Portare in rosa un calciatore cresciuto nel settore giovane potrebbe dare una grossa in mano in chiave lista Champions League e a questo punto Gnonto rappresenta una ghiotta occasione da sfruttare soprattutto in caso di addio di Correa.

Ultime Gnonto: la Serie A resta un obiettivo

L’obiettivo di Gnonto durante il calciomercato estivo è sicuramente quello di arrivare in Serie A in una big. Come detto in precedenza, il suo sogno è sicuramente quello di ritornare a giocare nella squadra che gli ha permesso di crescere e di diventare un calciatore come l’Inter.

Ma lo stesso giocatore del Leeds non ha chiuso la porta ad un trasferimento in un’altra squadra considerando anche la volontà dell’italiano di voler ambire per traguardi importanti. Ma, come ammesso dall’ex nerazzurro in questa intervista, molto dipenderà dal progetto e anche dalle opportunità di poter giocare con continuità.