Calciomercato Inter: altro arrivo dall’Empoli, Lazio beffata

L’Inter continua ad essere attiva sul calciomercato. Dopo Asslani dall’Empoli potrebbe arrivare un altro talento: Ausilio a lavoro.

Il calciomercato dell’Inter rischia di infiammarsi in questi ultimi giorni. La dirigenza nerazzurra infatti potrebbe nuovamente bussare alla porta dell’Empoli, per strappare un altro talento al Castellani.

L’Inter studia un colpo per la conclusione di questa finestra di calciomercato. La dirigenza nerazzurra crede nella rimonta Scudetto ed è pronta ad assicurare un colpo a mister Simone Inzaghi. La sfida di stasera contro l’Empoli potrà essere anche utile alle due dirigenze per discutere di eventuali trattative di mercato. Infatti sul taccuino nerazzurro ci sono diversi talenti dei toscani, che potrebbero tornare utili al tecnico piacentino. Uno su tutti è un calciatore che ha fatto impazzire mezza Serie A.

Calciomercato Inter, nuova trattativa con l’Empoli: regalo per Inzaghi

La sinergia tra Inter ed Empoli potrebbe continuare durante questa finestra di calciomercato. Nel corso dell’estate, Ausilio ha acquistato il giovane e talentuoso Kristjan Asllani. Nonostante con Inzaghi non abbia trovato ancora molto spazio, i dirigenti nerazzurri puntano molto sul talento albanese.

Ancora una volta l’Inter potrebbe pescare in casa Empoli durante il calciomercato. Nonostante i pochi minuti concessi ad Asllani, i nerazzurri puntano ancora molto sul calciatore. L’incrocio per una nuova trattativa potrebbe arrivare proprio durante l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A.

L’Inter quindi è pronta a trattare con l’Empoli per Fabiano Parisi. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato TuttoSport, secondo il quale il terzino irpino potrebbe arrivare in caso di cessione di Robin Gosens. Il terzino tedesco non è mai riuscito a ritrovare lo stato di forma vissuto a Bergamo con l’Atalanta. Così i nerazzurri potrebbero tornare subito sul mercato per garantire la giusta copertura per Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, per la fascia c’è Parisi: la trattativa

L’Inter quindi è pronta all’acquisto di Fabiano Parisi dell’Empoli durante questa finestra di mercato. Il terzino irpino sta confermando le ottime performance della passata stagione. Per questo motivo è richiesto da diverse squadre di Serie A. Infatti oltre all’Inter, in passato era stato molto vicino al calciatore il Napoli. La trattativa poi si arenò, con i partenopei che optarono per l’acquisto di Mathias Oliveira dal Getafe.

Nonostante ciò si conferma l’ottima sinergia tra Inter ed Empoli. La squadra toscana si sta rivelando un’ottima palestra per i giovani e talentuosi attaccanti. Proprio per questo motivo i nerazzurri hanno mandato in prestito al Castellani il talento della Primavera Martin Satriano. Operazione simile a quella fatta con Pinamonti la passata stagione. Vedremo quindi se l’intesa tra le due squadre verrà rinnovata dall’acquisto di Parisi.