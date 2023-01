Calciomercato Milan, ceduto Bakayoko: il sostituto è francese

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato per migliorare la rosa. Bakayoko è pronto a partire: al suo poso un altro calciatore francese.

Sono giorni caldissimi per il Milan, chiamato a rinforzarsi sul calciomercato. La batosta in Supercoppa Italiana ha evidenziato i limiti della rosa rossonera. Con Bakayoko in partenza i dirigenti hanno pronto un altro calciatore transalpino.

Non si ferma il lavoro sul calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera è chiamata a dare una risposta ai tifosi che da tempo giudicano incompleta la rosa. La batosta in Supercoppa Italiana non è stata digerita dai tifosi milanisti, che adesso chiedono almeno dei rinforzi sul mercato. In estate il grande colpo Charles De Ketelaere aveva entusiasmato i tifosi. Il talento belga, però, sta facendo fatica ad affermarsi, trovando poco spazio e non riuscendo ancora a trovare la via del goal. Adesso però si cerca un rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Milan, via Bakayoko: dalla Francia il sostituto

Il primo colpo di calciomercato del Milan dovrebbe essere in uscita, con l’addio di Bakayoko. Infatti il centrocampista francese si aggira come un fantasma per Milanello, appare in ogni foto di squadra ma ancora deve scendere in campo.

Bakayoko al Milan percepisce 5 milioni a stagione ed è il primo indiziato ad andare via durante il calciomercato. Il centrocampista francese, al momento, più che un calciatore è uno spettatore di questa stagione dei rossoneri. Stefano Pioli ancora gli deve concedere la gioia dell’esordio stagionale, preferendogli qualsiasi altra soluzione al suo impiego. Una cessione quindi è gradita da entrambe le parti.

Il Milan sul mercato avrebbe anche giù trovato il suo sostituto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rossoneri starebbero valutando l’acquisto di Houssem Aouar. Sul centrocampista del Lione però ci sono diverse società che vorrebbero strapparlo a parametro zero. Infatti a giugno scadrà il suo contratto con la compagine transalpina e sarà libero di scegliere in quale club andare. Intanto Pioli si può consolare con il ritorno in gruppo di Rade Krunic, che copre quella parte del campo.

Calciomercato Milan, Aouar per sostituire Bakayoko: cosa succede

Il Milan quindi potrebbe puntare Houssem Aouar come sostituto di Bakayoko. Il roccioso centrocampista francese, ancora a secco di presenze, però, non sarebbe l’unico colpo in uscita. Infatti sempre secondo Il Corriere dello Sport potrebbe partire a gennaio anche Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino non è riuscito a trovare una collocazione tattica nello scacchiere di Pioli e potrebbe andare via in prestito.

Durante questa finestra di mercato, quindi, il Milan sta cercando di piazzare anche Adli. L’ex Bordeaux è richiesto soprattutto dalla Sampdoria, alla ricerca del miracolo salvezza, ma sarebbe apprezzato da diverse squadre di Serie A. Ad oggi Adli ha giocato solamente una gara dal primo minuto ed ha collezionato un totale di quattro presenze. Vedremo quindi se i rossoneri riusciranno a piazzare questi due colpi in uscita.