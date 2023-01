Calciomercato Roma: bomba Zaniolo, c’è un club italiano

Una bomba di calciomercato è pronto a scuotere la Roma. Infatti su Nicolò Zaniolo non ci sarebbero solamente club esteri ma anche un italiano.

Il calciomercato invernale rischia di finire con il botto in casa Roma. Come ormai è noto Nicolò Zaniolo è in uscita ed avrebbe rotto totalmente con allenatore e società. Tra i diversi club su di lui ne spunta anche uno italiano.

Non c’è pace in casa Roma, con la finestra di calciomercato invernale che potrebbe concludersi con la cessione di Nicolò Zaniolo. Il calciatore ha ufficialmente chiesto la cessione alla società giallorosso, stufo dei fischi dell’Olimpico. Adesso il trequartista è alla ricerca di una nuova esperienza. Non mancano gli estimatori di Zaniolo in Europa, che dalla sua parte ha diverse sirene inglesi e l’interesse del Borussia Dortmund. Adesso a mostrare interesse sul calciatore ci ha pensato un club italiano.

Calciomercato Roma, Zaniolo resta in Serie A: un club su di lui

Nicolò Zaniolo è al centro delle voci di calciomercato, con la Roma pronto a cederlo alla migliore offerente. Ad oggi infatti la società capitolina valuta il centrocampista offensivo tra i 25 ed i 30 milioni.

A chiedere maggiori informazioni alla Roma su Zaniolo ci ha pensato il Tottenham. La squadra inglese è interessata al trequartista giallorosso e potrebbe fare carte false per acquistarlo durante la finestra invernale. A fare da intermediario prezioso ci sarebbe Antonio Conte. Il tecnico italiano, però, è in scadenza contrattuale e la società è disposta a rinnovargli il contratto solamente in caso di qualificazione in Champions League.

Su Zaniolo però ci sarebbe anche un club italiano che ha chiesto informazioni alla Roma. Infatti secondo TuttoSport il Milan sarebbe pronto a fare un’offerta concreta per il calciatore giallorosso. A sponsorizzare il suo acquisto ci avrebbe pensato Frederic Massara, che ha permesso di riaprire il file per l’acquisto in Casa Milan. La trattativa quindi potrebbe entrare nel vivo in questi ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Roma, Zaniolo al Milan: si studia la formula

Il Milan quindi sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Roma per Nicolò Zaniolo. L’acquisto del calciatore era già stato valutato in estate per avere ancora più qualità alle spalle di Olivier Giroud. Inoltre il trequartista giallorosso ad oggi sarebbe un titolare inamovibile nello scacchiere di Stefano Pioli. Ad oggi i titolari dei rossoneri, Saelemaekers e Messias, sono intercambiabili e non garantiscono stabilità alla formazione.

Nonostante il contratto con la Roma, Zaniolo ha dato pieno gradimento ad un trasferimento al Milan. Ad oggi i giallorossi vorrebbero cedere il calciatore o a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. Inoltre i rossoneri valutano il calciatore tra i 20 ed i 25 milioni, mentre la Roma vorrebbe cederlo per una cifra tra i 35 ed i 40 milioni. Il distacco tra le due squadre però potrebbe essere colmato trovando la soluzione giusta per il trasferimento.