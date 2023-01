Calciomercato: sta firmando Asensio, Juve beffata

Marco Asensio è davvero vicino a firmare con una nuova squadra: un accordo destinato a beffare la Juventus.

La sessione invernale si avvia ormai alla conclusione e per molti club si inizia a guardare con attenzione anche ai possibili colpi a parametro zero in vista della prossima stagione. E tra loro c’è anche lo spagnolo del Real Madrid.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, ad Asensio in queste ultime ore un club ha fatto una proposta di calciomercato molto importante. La palla ora passa direttamente al calciatore, chiamato a decidere se accettare oppure no la proposta della squadra, che è intenzionata ad anticipare la concorrenza per regalarsi un colpo importante.

Mercato: colpo Asensio, firma in arrivo

Dopo un periodo non sicuramente facile per diversi motivi, per Marco Asensio il prossimo dovrà essere l’anno del rilancio e, di conseguenza, la scelta sulla squadra è destinata comunque ad avvenire con molta calma e attenzione. Sbagliare potrebbe complicare ancora di più la carriera di un calciatore che, come detto in precedenza, è uno dei più talentuosi a livello europeo.

Per il momento la decisione non è presa e sono in corso i ragionamenti del caso per capire quale soluzione potrà essere la migliore per lui. Ma una cosa sembra essere ormai certa: un club ha deciso di rompere gli indugi per Asensio e fare un’offerta di calciomercato importante per anticipare la concorrenza e molte squadre italiane come Milan e Juventus. Questa squadra è proprio il Real Madrid. Infatti, il club spagnolo sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto al suo attaccante per non rischiare di perderlo a zero e regalarlo ad una squadra rivale in Europa o in Spagna come il Barcellona.

La proposta è arrivata e sono in corso tutti i ragionamenti dello stesso calciatore per capire se accettare oppure no questa proposta. Si tratta, come detto in precedenza, di un passaggio fondamentale per la sua carriera e da qui la decisione di prendersi più tempo e non rischiare di dare una risposta affrettata che potrebbe compromettere ancora una volta la sua stagione.

Ultime Asensio: la volontà del calciatore

Il Real Madrid ha deciso di rompere gli indugi per Asensio e presentare un’offerta importante per provare a strappare il calciatore alla concorrenza di calciomercato di altre squadre. Per il momento la risposta ancora non c’è stata e nelle prossime settimane toccherà al diretto interessato fare la scelta se proseguire la sua avventura a Madrid oppure fare un passo indietro.

Molto probabilmente dipenderà anche dalla scelta dell’allenatore. In caso di permanenza di Ancelotti, possibile un addio e una firma per il Barcellona, squadra in vantaggio sugli altri club.