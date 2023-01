Inter-Skriniar: è rottura, duro attacco in diretta

Tra l’Inter e Milan Skriniar è ormai rottura. Il duro attacco è arrivato in diretta tv da parte di uno dei protagonisti.

Le strade di Milan Skriniar e dell’Inter sono destinate a separarsi molto presto, ma diciamo che i rapporti non sono più buoni e quanto successo in queste ultime ore sembra rappresentare un punto di non ritorno.

Tra Inter e Skriniar, quindi, sembra essere rottura e questa è sancita dalle dichiarazioni rilasciate in diretta tv da una persona molto vicina allo stesso difensore slovacco. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se questo rapporto potrà essere ricucito almeno fino al termine della stagione. Sembra essere difficile, invece, immaginare una prosecuzione di un rapporto anche in futuro.

Calciomercato Inter: è rottura con Skriniar, i dettagli

Non è un periodo sicuramente semplice per Skriniar. Il doppio giallo ricevuto contro l’Empoli sembra confermare un momento molto complicato per il centrale soprattutto dal punto di vista mentale. Inutile dire che il calciomercato incide molto sulle prestazioni dei calciatori e diciamo che almeno per il momento le voci sullo slovacco non sono destinate a terminare e quindi non possiamo escludere delle decisioni importanti da parte di Inzaghi soprattutto in vista del finale di stagione.

E proprio in questi minuti il procuratore di Skriniar ha rilasciato delle dichiarazioni molto dure sull’Inter e le parole sembrano rappresentare un vero punto di rottura con il club nerazzurro. In particolare, a Telenord, l’entourage del calciatore ha ricordato come in estate è stato Marotta a mettere in vendita il suo assistito e poi lo stesso club a fare un passo indietro e da qui la scelta di rimanere senza fare particolari problemi.

Quindi da parte del calciatore la massima professionalità in questa parte di stagione anche se non possiamo escludere un addio già in questa sessione di calciomercato. Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata sul mancato rinnovo visto che lo stesso agente ha confermato che non ci sono le condizioni per proseguire insieme l’avventura.

Ultime Skriniar: il PSG in vantaggio

La rottura tra l’Inter e Skriniar conferma come il calciatore nelle prossime sessioni di calciomercato lascerà i nerazzurri. Il PSG è sicuramente la squadra in vantaggio in questa corsa, ma attenzione ad altri club soprattutto se non si riuscirà ad arrivare ad una fumata bianca in questa sessione.

Il procuratore del calciatore ha confermato che sono in corso contatti con diversi club esteri e quindi presto sarà presa comunque una decisione molto importante. Per il momento gli italiani si sono tolti da questa corsa. Ma davvero tutto può succedere e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.