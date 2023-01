Napoli-De Zerbi, è scontro col mister: i dettagli dell’affare

Possibile scontro tra il Napoli e De Zerbi in questa sessione di calciomercato: ecco tutti i dettagli di questo affare.

Le strade della Serie A e di Roberto De Zerbi si incontrano ancora una volta, ma questa volta è una sfida che ben presto dirà chi sarà il vincitore. Si tratta di un affare molto importante in chiave della sessione invernale.

Il Napoli e De Zerbi sembrano essere pronti a sfidarsi sul calciomercato e uno in particolare è il grande favorito. La strada per il giocatore in questione è ormai segnata e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione anche sul futuro del calciatore.

Calciomercato: scontro Napoli-De Zerbi, tutti i dettagli

Il Napoli è stata sicuramente la squadra più attiva sul calciomercato in estate e diciamo che anche in questa sessione di gennaio il club partenopeo è stato molto attento su come muoversi considerando magari che qualche lacuna in difesa è presente. I partenopei tra gli obiettivi avevano messo un calciatore sicuramente di talento e che piace molto a Spalletti, ma su questo si è inserito con forza De Zerbi e quindi diciamo che c’è stato uno scontro per arrivare al calciatore.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Brighton si è inserito con forza nella corsa a Matvienko ed ora il Napoli rischia di perdere un calciatore molto importante in vista del calciomercato estivo. Inutile dire che il giocatore interessava molto ai partenopei in ottica prossima stagione, ma ora le carte sono completamente differenti e quindi non ci resta che aspettare questi ultimi giorni di calciomercato per avere un quadro più chiaro della situazione.

Sicuramente De Zerbi lo conosce molto bene per averlo allenato ormai qualche mese fa e la presenza del tecnico italiano rappresenta sicuramente una possibilità in più per il centrale di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Vedremo cosa succederà e sella fine il club inglese riuscirà a chiudere un colpo importante.

Ultime Napoli: Matvienko è stato tra gli obiettivi

Il Napoli ha sicuramente pensato a Matvienko in queste ultime sessioni di calciomercato e poteva ritornarci anche in vista della prossima estate, ma un club come il Brighton ha deciso di rompere gli indugi ed anche scombinare un po’ i piani degli uomini di Spalletti.

Inutile dire che nel reparto difensivo qualcosa serviva e sicuramente puntare tutto sull’ucraino poteva essere una delle idee in vista magari dello stesso gennaio o anche della prossima stagione. Ma ora De Zerbi ha deciso di anticipare la concorrenza e non ci resta che aspettare le prossime ore per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.