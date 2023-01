Calciomercato, Dybala-Inter: la Gazzetta rilancia

Brutto ko per l’Inter contro l’Empoli. E in casa nerazzurra torna ad aleggiare il nome di Dybala, accostato in estate ai meneghini.

Una sconfitta che pesa. Può essere riassunto così il ko casalingo dell’Inter contro l’Empoli. Il gol di Baldanzi ha gelato San Siro e forse messo definitivamente fine ai sogni scudetto dei nerazzurri. Una partita condizionato dall’espulsione di Skriniar, ma che fa tornare in mente anche alcune scelte di mercato, con il nome di Dybala, accostato in estate, che torna ad aleggiare e a venire in mente.

Infatti le gerarchie nel reparto offensivo non sono poi così chiare. Lukaku è stato alle prese con numerosi infortuni, non dando quel contributo tanto atteso, sembrando più che altro la controfigura di se stesso. Buoni invece i numeri di Dzeko e Lautaro Martinez. A deludere però è Correa. E tra l’altro, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la sua mancata cessione avrebbe impedito l’arrivo della Joya. E, con il senno di poi è un qualcosa che fa ancor più male.

Calciomercato: Dybala un rimpianto per l’Inter?

Il Tucu, proprio come Romelu, ha avuto tanti problemi fisici, Infatti è impossibile dimenticarsi dei problemi al tendine d’Achille, che gli hanno impedito di partecipare alla cavalcata Mondiale in Qatar della sua Argentina. In realtà però l’attaccante non ha mai confermato il rendimento avuto con la maglia della Lazio: 30 reti in 117 presenze. Rendimento che l’aveva reso uno dei pupilli di Simone Inzaghi, convincendo Zhang ad accontentare le richieste di Lotito nel’estate del 2021. Però, dopo i primi due mesi più che positivi, Correa non è mai riuscito a brillare più di tanto. Un’illusione, rappresentata in primis dalle doppiette contro Verona e Genoa, ma a cui non è stata continuità.

Insomma, non può non venire in mente Paulo Dybala, che nonostante un infortunio, sta trascinando la Roma con le sue giocate e la sua qualità. Dieci reti e cinque assist in 17 presenze per l’ex Juventus, che ormai a Roma è diventato un vero e proprio idolo, con i giallorossi che tornano a sognare una qualificazione in Champions League e che si preparano a sfidare il Napoli capolista, sognando lo sgambetto e il colpaccio allo stadio Diego Armando Maradona.

Ultime Inter: problemi in attacco?

Insomma, per Simone Inzaghi sembrano evidenziarsi dei problemi a livello offensivo, nonostante i 38 gol fatti in questo campionato. Impossibile non chiedersi quale sarebbe stata la situazione del club meneghino in questo momento con un Dybala in più tra le fila dell’Inter. Al momento però si tratta solo e soltanto di rimpianti.

Non resta comunque che attendere quello che succederà e che accadrà nei prossimi mesi, con l’Inter che potrebbe tornare sul mercato, cercando magari di fare cassa con una cessione importante. Il nome caldo potrebbe essere quello di Marcos Thuram, già accostato in passato. Sull’attaccante francese però potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, visto l’interesse di molti top club, tra cui spiccherebbe il Chelsea.