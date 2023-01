Juventus: affare col Valencia, Gattuso ha detto sì

La Juventus è pronta a fare un affare importante con il Valencia: Gattuso ha dato il via libera a questo affare.

La penalizzazione non ferma la Juventus. I bianconeri sono al lavoro per programmare al meglio la stagione e nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità sia in entrata e che in uscita.ù

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la Juventus durante il calciomercato estivo potrebbe fare un affare molto interessante con il Valencia visto che c’è il sì di Gattuso. Naturalmente il confronto è in corso per trovare l’intesa definitiva, ma i mesi a disposizione sono diversi e per questo motivo da entrambe le parti c’è sicuramente fiducia per arrivare al tanto atteso accordo.

Calciomercato: Juve affare col Valencia, ecco i dettagli

La Juventus è destinata a salvaguardare i propri conti e per questo motivo nella prossima sessione estiva di calciomercato ci saranno molte entrate ed uscite. I ragionamenti sono in corso considerando anche il fatto che non è assolutamente certo chi vorrà proseguire l’avventura in bianconero e chi invece deciderà di partire per magari provare una nuova esperienza e naturalmente provare anche a competere per obiettivi più importanti a livello internazionale soprattutto nelle prossima stagione.

E la Juventus durante il calciomercato estivo potrebbe fare un affare molto importante con il Valencia. Il sì di Gattuso c’è e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il club spagnolo ha individuato in Rugani il rinforzo giusto per la prossima stagione e quindi ci sarà un tentativo con i bianconeri per capire la fattibilità di questa operazione.

Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore. Fino a questo momento il centrale ha sempre chiuso all’ipotesi di un trasferimento immediato confermando la sua volontà di restare in bianconero anche in futuro. Ma il Valencia chiama e quindi non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non terminerà questa stagione.

Ultime Valencia: Gattuso guarda in Serie A

L’ipotesi dell’affare con la Juventus per Gattuso è il primo di una serie di colpi che vuole mettere a segno in Serie A durante il calciomercato estivo. L’altro grande obiettivo è Politano del Napoli, giocatore che al tecnico è sempre piaciuto e che potrebbe provare a strapparlo ai partenopei in vista della prossima stagione.

Naturalmente la strada è in salita in questo caso perché Spalletti ci punta molto e quindi non sembra essere intenzionato a lasciarlo partire al termine della stagione. Ma la stagione è lunga e può succedere di tutto considerando che ci sono anche diverse possibilità in entrata.