Milan, altro che Zaniolo: lo sgarbo alla Juve è un altro

Zaniolo viene accostato con insistenza al Milan, ma il vero obiettivo dei rossoneri potrebbe essere un altro: sgarbo alla Juve?

Il nome di Nicolò Zaniolo è senza alcun dubbio uno dei più caldi di questi ultimi giorno, dove impazza il calciomercato. Il giocatore della Roma, nelle ultime ore, è stato accostato al Milan. Ci sarebbero stati dei primi contatti con l’agente, ma andrebbe ovviamente trovata l’intesa con la Roma. I giallorossi, nonostante la rottura e il calciatore sia ormai una separato in casa, non sembrerebbero essere disposti a scendere sotto i 30 milioni di euro.

In realtà però i rossoneri, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, avrebbero i riflettori puntati su un altro giocatore, anch’egli obiettivo della Juventus da ormai un bel po’ di tempo. Il riferimento è a Lucas Moura, al centro di voci di mercato. Un affare che sembra possibile, soprattutto per i buoni rapporti con il Tottenham, un qualcosa che è stato dimostrato in più di un’occasione in questi ultimi anni.

Calciomercato Milan: ecco il vero sgarbo alla Juve

Il brasiliano è arrivata nel 2018 in quel di Londra, dopo essere stato pagato ben 28 milioni di euro al Paris Saint Germain. Una cifra importante, con il giocatore che però, anche a causa di alcuni problemi fisici, ha deluso le aspettative. Per di più il calciatore verdeoro, con Conte alla guida degli inglesi, sta trovando pochissimo spazio. Solo otto presenze in Premier per l’e Psg, a cui vanno aggiunte le tre in Champions. Insomma, numeri un po’ deludenti e che fanno capire come per lui ci sia la necessità di cambiare aria e di trovare nuovi stimoli. A 30 anni, ritrovata una stabilità e un’integrità fisica, Lucas Moura avrebbe ancora tanto da dare e potrebbe farlo al Milan.

L’ex San Paolo però non sarebbe solo un obiettivo dei rossoneri. Infatti, già in estate, il calciatore era stato accostato alla Juventus, sempre alla ricerca di giocatori con spiccate doti offensive. Infatti stiamo parlando di centrocampista offensivo, che fa della duttilità una delle sue più importanti caratteristiche. Il classe 1992 infatti può agire da mezzala, da ala e da attaccante. Velocità e tecnica sono le sue armi che lo renderebbero perfetto per il gioco di Pioli.

Ultime Milan: tutto su Lucas Moura?

Insomma, per il calciomercato del Milan Lucas Moura sembra essere più di un’idea. In questo caso i meneghini potrebbero così mettere in scena uno sgarbo alla Juve, che, come detto, è da tempo sulle tracce del giocatore. In questi giorni sul calciatore del Tottenham potrebbe muoversi anche la Roma, con gli Spurs che potrebbero inserirlo nella trattativa Zaniolo.

Insomma, il mercato, come sempre. è fatto di intrecci particolari, di nomi a sorpresa e di colpi all’ultimo minuto. Ciò che è certo è che sul centrocampista verdeoro ci sono gli occhi dei club di Serie A, con l’Italia che potrebbe divenire il palcoscenico giusto per il suo rilancio dopo annate non troppo positive.