Serie A, penalizzazione per altre 5 squadre: rischia anche una big

Potrebbero arrivare altre penalizzazioni in Serie A dopo quella per la Juve: a rischio ci sono ben cinque squadre

La questione plusvalenze continua a tenere banco e non poco in Serie A. Infatti, dopo la penalizzazione di 15 punti per la Juventus, che ha a dir poco modificato e ribaltato la classifica, sono altre cinque squadre a tremare e che potrebbero rischiare sanzioni. A fare il punto della situazione, che sembra divenire via via sempre più delicata, è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dunque non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio.

Nel mirino potrebbero finire Sassuolo, Atalanta, Empoli, Udinese e Sampdoria. Il fascicolo in realtà sarebbe quello riguardante la manovra stipendi in casa Juve, che potrebbero far tremare ancor di più la società bianconera. Insomma, in attesa delle motivazioni della sentenza arrivata negli scorsi giorni, qualcosa continua a muoversi e a far non poco rumore.

Penalizzazioni Serie A, sarà un inverno caldo: cinque squadre a rischio

Va specificato che al momento non vi è alcun deferimento per altri club, ma le carte inviate dalla Procura potrebbero coinvolgere i suddetti cinque club. Un elenco che in realtà potrebbe allargarsi anche a Grosseto, Parma, Pisa, Monza, Cosenza, Pescara, Lugano e Basilea. A finire nel mirino sarebbero in particolar modo i rapporti di partnership, che secondo i pm di Torino, potrebbero rappresentare un’evidente violazione dell’equa competizioni. Insomma, ci sarebbero delle opacità e delle condizioni di favore per alcune società in una rete di rapporti che appare sempre più fitta.

A gettare ombre e a far pensare a nuove penalizzazioni in Serie A e non solo è un’intercettazione con protagonista Fabio Paratici. Quest’ultimo parla con un dirigente del Pisa della situazione di Lucca: “Tu devi darmi solo le linee, perché il resto lo sistemo io. Lo faccio da una vita. L’ho fatto per il Genoa, per l’Atalanta e per il Sassuolo“. Insomma, l’ex dirigente della Juve pare parlare di un sistema piramidale perfettamente oliato e funzionante Un capitolo a parte sarebbe poi il prestito di Locatelli. Infatti, secondo gli inquirenti, la valutazione di 25 milioni nasconderebbe un acquisto a prezzi più alti, attraverso il sistema dei bonus, ma non registrati a bilancio.

Ultime Serie A: ancora penalizzazioni in classifica

Come evidenziato sempre dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non si tratterebbe di una sorta di inchiesta bis sulle plusvalenze. Infatti ci sarebbe un unico fascicolo, che, come detto, sarebbe quello comprendente la manovra stipendi e le cosiddette partnership opache con alcuni club.

Insomma, la sensazioni è che il mese di febbraio potrebbe essere molto caldo, con la Procura Federale pronta a mettersi in moto e a fare chiarezza su alcune vicende. Il rischio penalizzazioni in Serie A non è mai stato così alto. Non resta che attendere quello che succederà, già a partire dalle motivazioni della sentenza riguardante la Juve.