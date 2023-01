Annuncio ufficiale: è addio, cifre e dettagli dell’affare

L’annuncio ufficiale è arrivato: l’addio con il giocatore è ormai deciso e sono state comunicate anche le cifre e i dettagli dell’affare.

Un club di Serie A è pronto a perdere uno dei suoi protagonisti. L’accordo con il nuovo club è ormai stato trovato e quindi presto ci sarà il tanto atteso comunicato ufficiale per la fumata bianca della trattativa.

L’accelerata per l’addio del calciatore è arrivata proprio in queste ultime ore. Le cifre e i dettagli dell’affare sono state comunicate ed ormai l’annuncio ufficiale è imminente. Si tratta di una operazione molto importante per i club coinvolti e anche per lo stesso calciatore. Ecco le ultime sulla trattativa.

Calciomercato: è addio, l’annuncio ufficiale

Le sessione invernale del mercato è ormai entrata nelle sue battute finali e quindi ogni trattativa è destinata a concludersi nel giro di poco tempo. In questo caso siamo davvero alle ultime cose prima di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Un rinforzo fortemente voluto dal club e dal tecnico per cercare di vivere questa seconda stagione da protagonista dopo un periodo non sicuramente facile. E per lo stesso giocatore è la grande occasione di rilanciarsi e provare a dimostrare le sue qualità senza dover fare i conti con il poco spazio trovato in questa prima parte di campionato.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sui social, il Bologna ha trovato l’accordo con il Rapid Vienna per Kasius, terzino che non rientra più nei piani di Thiago Motta e quindi pronto ad una nuova avventura in questo calciomercato. L’operazione, a differenza di quanto ipotizzato in precedenza, si concluderà con la formula del prestito secco e quindi senza riscatto.

Si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale considerando che il Bologna sembra puntarci per il futuro e quindi vuole tenere il controllo del cartellino. Naturalmente la sua partenza è stata decisa per consentirgli di disputare una seconda parte di stagione da protagonista e magari dimostrare le sue qualità.

Mercato Bologna: i nomi per sostituire Kasius

Naturalmente la partenza di Kasius costringerà il Bologna ad intervenire sul calciomercato per sostituirlo. Le ultime notizie parlano di un duello tra Kyriakopoulos e Terzic, con il primo favorito visto che c’è la possibilità di inserire nella trattativa il cartellino di Vignato.

Le riflessioni, comunque, sono in corso e le riserve saranno sciolte solamente nelle prossime ore. Per il momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che Kasius ha lasciato Bologna per raggiungere Vienna e definire gli ultimi dettagli con il Rapid per iniziare una nuova esperienza con l’obiettivo di rilanciarsi e dimostrare di avere quelle qualità che hanno convinto il Bologna a prenderlo.