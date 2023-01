Il Barcellona deve lasciare Gavi: porte aperte con una big di Serie A

Il Barcellona è pronto a lasciar partire Gavi per motivi burocratici ed una big di Serie A valuta il colpo di calciomercato.

Le strade del Barcellona e di Gavi potrebbero separarsi per il momento. Il rinnovo del calciatore, infatti, non può ancora essere registrato e questo rende comunque difficile una sua permanenza fino a giugno vista la volontà del talento spagnolo di consentirgli comunque di avere una maggiore continuità di rendimento.

Una big di Serie A segue da molto vicino la vicenda Gavi-Barcellona e valuta la possibilità di piazzare un colpo di calciomercato last minute. Si tratta di una possibilità non semplice per diversi motivi, ma la volontà del calciatore di giocare apre la strada a questa ipotesi e vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni.

Calciomercato: Gavi in Serie A, una big sogna in grande

Il Barcellona non ha nessuna intenzione di perdere il suo talento e quindi ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione definitiva per tesserarlo. La situazione, secondo quanto riferito da Marca, non è cambiata e lo spagnolo difficilmente riuscirà in questa seconda parte di stagione a fare il suo esordio in Liga. Una situazione sicuramente non semplice e quindi i blaugrana sono davanti a due strade: confermarlo e magari utilizzarlo solo per alcune situazione o magari cederlo anche in prestito per consentirgli di giocare con continuità.

E una big di Serie A sarebbe ben disposta ad accogliere Gavi in questa sessione di calciomercato. L’Inter, infatti, sta valutando con attenzione la possibilità di dare via subito Gagliardini e quindi non possiamo escludere un tentativo per arrivare al centrocampista spagnolo anche in prestito.

Le caratteristiche sono sicuramente differenti, ma i nerazzurri metterebbero in rosa un giocatore di assoluta qualità e quindi sia i tifosi che lo stesso Inzaghi ringrazierebbero la società. Come detto in precedenza, la formula è solamente una visto che da parte del Barcellona non c’è nessuna intenzione di privarsi del giocatore a titolo definitivo.

Ultime Gavi: Inter e Juve alla finestra

L’Inter, come detto, rappresenta una delle soluzioni per Gavi in questo calciomercato. Ma anche la Juventus ci pensa e presto potrebbe intavolare una trattativa con il Barcellona per cercare di arrivare ad una fumata bianca.

La decisione finale spetterà direttamente al club blaugrana e al calciatore e sicuramente le prossime ore saranno decisive. Inutile dire che il Barcellona sperava di poter tesserare Gavi già da ora, ma la situazione è sempre la stessa. Ora si dovrà decidere se farlo partire in prestito oppure alleggerire ancora di più il monte ingaggi. La Juventus e l’Inter comunque restano alla finestra e sognano di portare il calciatore in Serie A.