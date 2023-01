Calciomercato: colpo Scalvini, c’è anche l’annuncio – SI

Il futuro di Scalvini è uno degli argomenti caldi quando si parla di calciomercato: ecco il futuro del difensore dell’Atalanta.

Si sta via via entrando in quella che è l’ultima settimana di calciomercato. A dirla tutta, a oggi, nel nostro campionato, non ci sono stati colpi e acquisti degni di nota. Uno dei nomi caldi è però senza alcun dubbio quello di Scalvini, oggetto del desiderio di molti club. Sul difensore dell’Atalanta avrebbe messo gli occhi l’Inter, alla ricerca di un difensore centrale, vista anche la situazione Skriniar, oramai a un passo dall’addio ai nerazzurri.

Il club orobico a questo punto non può che aspettare l’offerta giusta, sapendo di avere in mano quello che può essere definito un vero e proprio gioiello. Il 19enne infatti sta mettendo in mostra tutte le sue caratteristiche e tutte le sue qualità, tanto che è stato definito il futuro della nostra Nazionale. Ed ecco che su di lui avrebbe messo gli occhi un top club a livello europeo. L’offerta è dietro l’angolo? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio di una questione sempre più interessante.

Scalvini, non solo Inter: colpo di mercato in arrivo?

Infatti, come riportato da Sportitalia, ci sarebbe un club disposto a fare vere e proprie follie per Scalvini. Si tratterebbe dell’Atletico Madrid, che si sarebbe già mosso lo scorso giugno, dando il là a una trattativa che potrebbe giungere alla conclusione nei prossimi mesi. Per il momento però l’Atalante vorrebbe resistere, ma se ne potrebbe riparlare in estate e a stagione conclusa. In questo momento il classe 2003 è troppo importante per lo scacchiere tattico di mister Gasperini.

Insomma, gli orobici sembrano non voler prendere in considerazioni offerte questa sessione di calciomercato. Non a caso gennaio è un mese dove difficilmente avvengono trasferimenti e movimenti di questo calibro. Difficile al momento anche capire quale potrebbe essere la valutazione del giocatore, ma sicuramente la società lombarda potrebbe sparare alto.

Ultime calciomercato: Scalvini pronto a lasciare la Serie A

Dunque occorre attendere come si evolverà la situazione, ma, le voci di calciomercato fanno pensare che Scalvini possa davvero lasciare la Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di moltissime club. Dunque si può dire che per l’Inter la situazione potrebbe complicarsi e i nerazzurri così si troverebbero costretti a virare su altri obiettivi per la difesa.

D’altronde non si tratterebbe del primo giovane scuola Atalanta su cui si scatena un vera e propria asta. Scalvini, a 19 anni, ha ampissimi margini di miglioramento. Il futuro è senza alcun dubbio tutto dalla sua parte. Ora non resta che aspettare di capire quale sarà il suo destino e quale sarà la sua prossima maglia.