Calciomercato Napoli: dopo Gollini, arriva la ciliegina da Empoli

By

Il calciomercato del Napoli sembra incentrarsi sui portieri. Infatti, dopo Gollini, gli azzurri potrebbero pensare alla ciliegina sulla torta.

Il Napoli è la squadra su cui. in questa stagione, si stanno maggiormente accendendo i riflettori. Infatti, le prestazioni della squadra di mister Spalletti, non possono certo passare inosservate, viste i 50 punti in classifica ottenuti nel girone d’andata. Insomma, gli azzurri sembrano essere lanciati verso uno scudetto tanto atteso, desiderato e agognato da ormai parecchi anni. I partenopei però sono attivi anche sul mercato. Ed è di queste ore uno scambio di portieri con la Fiorentina. I protagonisti sono stati Gollini e Sirigu.

L’estremo difensore, che in questi primi mesi di Serie A, ha difeso la porta dei viola, ha superato le visite mediche ed è pronto per una nuova avventura. Non resta che attendere l’ufficialità, con il giocatore che arriverà con la formula del prestito dall’Atalanta, proprietaria del cartellino del 27enne. Ma il calciomercato del Napoli potrebbe nascondersi ancora altre sorprese. O meglio ciliegine sulla torta.

Calciomercato Napoli, altro innesto in porta? Le ultime

Infatti, come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo dei campani Giuntoli avrebbero comunque messo da tempo gli occhi su Vicario, uno dei gioielli dell’Empoli targato Zanetti. Già la scorsa estate il patron dei toscani Corsi aveva fatto capire che sarebbe stato difficile trattenere il 26enne. E dal prossimo giugno su di lui potrebbe scatenarsi un’asta made in Italy, visto che il calciatore piacerebbe anche a Roma e Juvenus, entrambe alla ricerca di un portiere affidabile.

Dunque se si parla di calciomercato non si può non parlare di Vicario, che è stato nominato è considerato il miglior portiere della Serie A. Non resta che vedere quello che accadrà, con il Napoli che resta vigile e attenta sull’empolese, con l’intenzione, dopo Gollini, di regalarsi una vera e propria ciliegina sulla torta.

Ultime Calciomercato Napoli: il punto sui portieri

Da valutare però, visto il diritto di riscatto per Gollini, ci sarebbe la situazione Meret. Quest’ultimo è tra i protagonisti di questa entusiasmante stagione. Il suo contratto scade nel 2024, con un’opzione a favore del club di De Laurentiis per un prolungamento automatico sino al 2025. Il club azzurro, stando a indiscrezioni e rumors, difficilmente potrebbe scendere sotto i 20 milioni di euro nel caso in cui venisse presa in considerazione una cessione.

Difatti sul 25enne nativo di Udine avrebbero messo gli occhi alcuni club di Premier League, in particolare del Tottenham, che molto spesso acquista giocatori del campionato italiano. Insomma, la sensazione è che la situazione portieri in casa Napoli sia in continua e costante evoluzione. E l’arrivo di Gollini potrebbe essere solo il primo dei tasselli di una piccola ma importante rivoluzione.