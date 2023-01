Calciomercato: prendono Gomez, annuncio imminente

Il ‘Papu’ Gomez è sempre più vicino a lasciare il Siviglia in questa sessione di calciomercato: una squadra lo potrebbe presto annunciare.

L’esperienza del Papu al Siviglia e in Spagna potrebbe essere ai titoli di coda. L’approdo di Sampaoli sulla panchina ha portato l’argentino fuori dai piani degli andalusi ed ora per lui si prospetta una nuova avventura da protagonista.

Secondo un giornalista di Tyc Sport, infatti, un club ha messo nel mirino Gomez in questa sessione di calciomercato ed è pronto ad affondare il colpo subito. Il giocatore ha dato il suo benestare al trasferimento. Ora va trovato l’accordo con il Siviglia, ma la strada dell’ex Atalanta sembra essere ormai segnata e presto ci potrebbero essere i tanti attesi annunci ufficiali.

Mercato: prendono Gomez, le ultime

L’avventura in Spagna di Gomez non è andata sicuramente nel migliore dei modi. Il calciatore era arrivato al Siviglia per ripercorrere un po’ le orme fatte in Italia con la maglia dell’Atalanta, ma le cose non sono andate come immaginato ed ora per lui l’esperienza con la maglia biancorossa sembra essere arrivata alla fine. Sampaoli, infatti, non punta più sul calciatore e il club lo ha messo in vendita per fargli trovare maggiore continuità.

Le ipotesi sono state diverse, ma solamente una squadra sembra aver rotto gli indugi e iniziato una trattativa seria con il Siviglia per Gomez in questo calciomercato. Il Vasco de Gama ha deciso di puntare tutto sul talento argentino e quindi spera di poter arrivare ad una fumata bianca per regalare al proprio allenatore un giocatore sicuramente di qualità.

L’ipotesi di una esperienza in Brasile sembra stuzzicare l’ex Atalanta e quindi da parte sua non ci sarà nessuna opposizione al trasferimento. Naturalmente Siviglia e Vasco de Gama dovranno trovare l’accordo e quindi sono in corso tutti i contatti per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Una cosa è certa: il futuro di Gomez sembra essere sempre più verso il Brasile.

Futuro Gomez: Serie A più lontana

In questa sessione di calciomercato si era parlato anche di un possibile ritorno di Gomez in Serie A. La squadra più interessata al calciatore è stato sicuramente il Monza, ma l’esplosione di Ciurria ha fermato tutto e, almeno per il momento, i brianzoli non sembrano essere ancora sul calciatore.

Il passo indietro del club allenato da Palladino ha riaperto le porte di un addio del calciatore alla nostra Serie A. Il Vasco de Gama è pronto ad approfittarne e regalarsi un colpo di calciomercato molto importante. Gomez è pronto a dire sì, ora resta da definire gli accordi tra le due squadre.