Juventus: colpo dal Bayern Monaco, tifosi entusiasti

La Juventus è alla ricerca di rinforzi importanti sul calciomercato e un colpo è pronto ad arrivare dal Bayern Monaco. Le ultime.

Se da un lato ci sono le questioni giudiziarie, dall’altro in casa Juventus si guarda a come rinforzare la rosa di Allegri in vista della prossima stagione. Sicuramente i ragionamenti sono in corso e nelle prossime settimane in questo senso potrebbero esserci delle importanti novità.

La Juventus potrebbe approfittare di una situazione complicata in casa Bayern Monaco per piazzare un colpo importante di calciomercato ed entusiasmare i tifosi. Una opportunità che i bianconeri non vogliono assolutamente perdere e quindi sono pronti ad affondare il colpo nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Juve: colpo dal Bayern Monaco, ecco chi firma

La Juventus è al lavoro per aprire un nuovo ciclo. La stagione in corso potrebbe concludersi senza l’ingresso in Europa, ma questo non scoraggia sicuramente la nuova società bianconera, che ormai da tempo è al lavoro per individuare i rinforzi giusti. I nomi sul taccuino sono naturalmente diversi e per molti si attenderà la fine del campionato per capire meglio la fattibilità dell’operazione oltre che naturalmente la volontà del calciatore di sposare un progetto sicuramente particolare considerando il fatto che difficilmente si disputerà l’Europa.

La Juventus, comunque, vuole tornare il prima possibile nel calcio che conta ed è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante dal Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da AS, le ultime prestazioni di Muller non sembrano convincere pienamente il club tedesco e il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe facilitare una cessione già in estate.

Il calciatore tedesco rappresenterebbe forse il punto di partenza giusto per i bianconeri vista la sua esperienza a livello internazionale. Una possibilità importante anche per lo stesso Muller. Il giocatore non ha nessuna intenzione di ritirarsi e soprattutto potrebbe decidere di iniziare una nuova esperienza lontano dalla Germania prima magari di chiudere la carriera negli Stati Uniti o in Arabia.

Ultime Muller: la Serie A alla finestra

La Juventus potrebbe essere la prima squadra italiana in trattativa con il Bayern Monaco per Muller durante il prossimo calciomercato estivo visti i buoni rapporti tra le società. Ma anche altri club di Serie A guardano con attenzione alla possibilità di affondare il colpo per il tedesco.

Come detto in precedenza, il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe facilitare la fumata bianca. Naturalmente molto dipenderà sia dalla volontà del calciatore di iniziare una nuova esperienza in Serie A e del Bayern Monaco di privarsi di una bandiera come Muller. La decisione finale sarà presa al termine della stagione, ma la Juventus sogna il grande acquisto per rilanciarsi.