Milan: pronto il colpo dall’Atletico, è la prima scelta di Pioli

Il Milan è alla ricerca di un colpo di calciomercato in attacco e nel mirino c’è un calciatore dell’Atletico Madrid. Le ultime.

Il Milan in queste ultime ore della sessione invernale farà uno o due acquisti. L’obiettivo principale è sicuramente quello di arrivare ad un esterno, ma c’è anche un’altra possibilità che nessuno sta prendendo in considerazione in questo momento.

Il Milan, infatti, potrebbe decidere di piazzare un colpo importante dall’Atletico Madrid per soddisfare la richiesta di Pioli. Le riflessioni sono sicuramente in corso e le scelte saranno sciolte solamente nei prossimi giorni considerando anche che Maldini e Massara preferiscono non sbagliare.

Calciomercato Milan: arriva dall’Atletico, i dettagli

Il Milan vuole prendersi la scena in questi ultimi giorni di mercato invernale. Come ben sappiamo, i rossoneri continuano a seguire da vicino la vicenda Zaniolo, ma arrivare al calciatore della Roma non è semplice per diversi motivi e quindi si valutano anche altri profili per ricoprire un ruolo di esterno non semplice. E la grande occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna nel giro di poco tempo. La firma di Depay ha cambiato i programmi di un club e anche di un calciatore e quindi sono in corso tutte le riflessioni per capire se cederlo oppure no.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato potrebbe decidere di dare in prestito Morata e lo spagnolo rappresenta per il Milan e Pioli la soluzione ideale. Si tratta di un calciatore che sa fare molto bene sia la punta centrale che l’esterno ed è forse il profilo giusto per i rossoneri in questa seconda parte di campionato.

Le riflessioni sono assolutamente in corso, ma la possibilità di prelevarlo in prestito rappresenta anche una ghiotta occasione da non farsi sfuggire. E il giocatore sarebbe molto contento di ritornare in Serie A e rilanciarsi dopo un periodo non affatto semplice soprattutto dal punto di vista personale.

Ultime Morata: la Juve pronta a sfidare il Milan?

L’ipotesi Morata per il Milan non è assolutamente da scartare in questi ultimi giorni del calciomercato. Ma anche la Juventus a sorpresa potrebbe tornare sullo spagnolo visti i problemi registrati in attacco in questa prima parte di stagione.

L’ultima parola, comunque, spetterà all’Atletico Madrid e allo stesso giocatore. La presenza di Depay mette in forte dubbio la permanenza del calciatore in Spagna e quindi vedremo nelle prossime ore se si potrà riuscire ad arrivare al ritorno di Morata nel nostro campionato. Una possibilità da non escludere considerando anche il forte rapporto che il calciatore ha con il nostro Paese e con il campionato italiano.