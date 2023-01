Roma o Milan: Ziyech ha deciso, la svolta

Il nome di Ziyech è uno dei più caldi di questo calciomercato di gennaio: il marocchino è conteso da Roma e Milan.

Il calciomercato di gennaio sta, a piccoli passi, giungendo alla sua conclusione. In quest’ultima settimana però potrebbero arrivare dei colpi e degli acquisti importanti. Uno dei nomi più caldi è senza alcun dubbio quello di Ziyech, conteso da Roma e Milan. Il marocchino, protagonista della cavalcata degli africani ai Mondiali in Qatar, sembra infatti esser destinato a lasciare il Chelsea. E questo potrebbe avvenire già in questa sessione di calciomercato.

Ad accelerare per arrivare alla fumata bianca, come sottolineato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, sarebbero stati i giallorossi. Il motivo sarebbe la cessione ormai quasi di Nicolò Zaniolo, vero e proprio separato in casa in quel di Trigoria. Ma qual è la strategia del club capitolino per arrivare al classe 1993? Questi giorni saranno quelli decisivi.

Ziyech, la Roma ora fa sul serio: Milan beffato?

In realtà, ricostruendo la vicenda, il Milan era su Ziyech già la scorsa estate, quando è fin da subito apparso chiaro ed evidente che il giocatore non sarebbe stato nei piani dei Blues. I rossoneri però non sono riusciti a sferrare l’assalto e decisivo. Ed è per questo che ora la beffa per i meneghini potrebbe essere davvero dietro l’angolo, con un obiettivo inseguito per tanto tempo che potrebbe accasarsi altrove. Anche la pista Roma però non è certo priva di ostacoli. Il primo sarebbe legato all’ingaggio di Ziyech, che a Londra percepisce 5 milioni più bonus. Ma la voglia di rimettersi in gioco potrebbe fare la differenza.

Sul marocchino ci sarebbe anche l’Everton, che però non sta vivendo una stagione brillante, essendo in lotta per non retrocedere. Ed ecco che i giallorossi potrebbero dunque provare a chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’occasione è di quelle ghiotte, perché il 29enne potrebbe aumentare e non poco il livello tecnico e qualitativo. Facendo felice anche José Mourinho. I capitolini tenteranno l’affondo già nelle prossime ore? Il calciomercato della Roma potrebbe essere a una svolta.

Ultime Calciomercato Roma: non solo Ziyech

La Roma però non si ferma solo a Ziyech. Tiago Pinto starebbe cercando di studiare soluzioni e strade alternative, con un addio di Zaniolo che, come detto, pare davvero inevitabile. Un nome buono potrebbe essere quello di Deulofeu, ma, al di là dei problemi fisici, su di lui ci sarebbe il fortissimo pressing dell’Aston Villa.

Per quel che riguarda la questione uscite, occhi su Shomurodov. Come sottolineato sempre da La Gazzetta dello Sport, a sbaragliare la concorrenza potrebbe essere il Bayer Leverkusen. Infatti i tedeschi potrebbe acquistare l’attaccante ex Genoa a titolo definitivo già in questa sessione di mercato. Insomma, non resta che attendere quello che succederà. Perché qualcosa si sta muovendo.