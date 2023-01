Colpo Kostic: resta in Serie A, tradimento per i bianconeri

A sorpresa Kostic potrebbe lasciare subito la Juventus: il giocatore è pronto ad essere il primo colpo di calciomercato di una big di A.

La Juventus sogna in grande per le prossime stagioni, ma quasi certamente si muoverà in uscita soprattutto se non ci sarà la qualificazione alle coppe europee. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri senza una competizione internazionali.

E tra loro anche Kostic, pronto ad una nuova avventura in Serie A durante la prossima sessione di calciomercato. Il calciatore piace molto ad una big italiana e al termine del campionato potrebbe esserci l’affondo per capire eventualmente la volontà del serbo e anche della Juventus a lasciare partire il proprio giocatore.

Calciomercato Juve: addio Kostic, lo vuole una big

Lavori in corso in casa Juventus. La penalizzazione ha messo in forte bilico la qualificazione alle coppe europee. Senza competizioni internazionali, quasi certamente i bianconeri daranno vita ad una vera e propria rivoluzione considerando anche la volontà dei calciatori di iniziare una nuova avventura e soprattutto giocare partite che contano. Per questo motivo bisognerà aspettare la fine della stagione per avere un quadro più chiaro sui calciatori che potrebbero partire in estate. Certezze in questo momento non ce ne sono, ma indiscrezioni tante.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, la Juventus nella prossima sessione di calciomercato potrebbe perdere anche Kostic, sempre nel mirino di una big di Serie A. L’Inter in passato ha seguito da vicino il serbo per poi puntare su Gosens e Dimarco. Il tedesco non ha sicuramente convinto e non escludiamo che i nerazzurri possano tornare ancora una volta sul serbo approfittando della situazione in casa bianconera.

Molto, come detto in precedenza, dipenderà dalla fine del campionato. Sicuramente Kostic difficilmente resterà senza competizioni internazionali oppure con la Conference League. Discorso diverso, invece, in caso di Europa League. Ma l’Inter resta alla finestra ed è pronta ad intavolare una trattativa con i bianconeri.

Ultime Juve: diversi i giocatori in uscita

Il nome di Kostic naturalmente non è l’unico in uscita in casa Juventus in ottica calciomercato estivo senza la chiusura nelle prime sette posizioni in questa Serie A. Pogba, Chiesa, Locatelli, Vlahovic sono solo alcuni dei calciatori destinati a lasciare i bianconeri nei prossimi mesi se non ci sarà l’Europa.

Naturalmente il campionato è lungo e tutto può succedere. Ma la situazione alla Continassa non è delle migliori ed ora i tifosi della Juventus temono una vera e propria rivoluzione. Le squadre di Serie A guardano con attenzione e, come successo già nel 2006, sono pronte ad approfittare di qualsiasi occasione di mercato da Torino.