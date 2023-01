Calciomercato: Zapata lascia l’Atalanta, chiude con una big italiana

In questo calciomercato di gennaio, la Fiorentina è alla ricerca di un attaccante: il colpo potrebbe arrivare dalla Serie A

Innesto in attacco. Potrebbe essere riassunto così il calciomercato di gennaio della Fiorentina. Infatti molto ruota attorno a un Jovic che, in questi primi mesi della stagione. è stato tutt’altro che convincente. A ciò si aggiunge l’infortunio di Cabral, che dovrà stare ei box ancora per qualche settimana. Contro il Torino Italiano ha schierato Kouame come punta centrale, ma appare evidente che serva un innesto e con il mercato aperto i toscani possono senza dubbio trovare e cercare una soluzione.

I viola preferirebbero concentrarsi sul mercato italiano e di Serie A, con alcuni nomi che sarebbero già sul taccuino. In realtà però la società di Commisso starebbe lavorando a un grande colpo per regalarsi un grande attaccante, protagonista in questi ultimi anni. Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio, perché la curiosità non può non essere tantissima.

Calciomercato Fiorentina, colpo in attacco in arrivo: i dettagli

A fare il punto sulla questione attaccante è stata l’edizione odierna del Corriere dello Sport. I nomi caldi di questo calciomercato sarebbero quelli di Petagna e Bonazzoli, con quest’ultimo che negli ultimi giorni è stato anche accostato alla Lazio, alle prese con l’infortunio di Ciro Immobile e la mancanza di alternative a livello offensivo. Per il primo però occorre fare i conti con la resistenza del Monza, che pare non essere disposto a scendere sotto i dieci milioni di euro. Una richiesta economica ritenuta molto probabilmente esagerata dai toscani. Discorso simile per il giocatore della Salernitana. Niente da fare anche per Joao Pedro e Borja Mayoral. Ed è per questo che Pradé e Barone avrebbero messo gli occhi su Duvan Zapata.

Infatti l’Atalanta, visto l’ottimo rendimento di Hojlund e un Muriel da utilizzare a partita in corso, potrebbe anche decidere il colombiano, troppo spesso alle prese con problemi fisici. Problemi fisici che ne stanno ostacolando il rendimento in questa stagione. L’ex Napoli e Udinese infatti ha totalizzato 12 presenze, con un gol e due assist. Ma sarebbe comunque l’uomo giusto per la Fiorentina, che dovrebbe però fare attenzione alla concorrenza della Premier League, con tanti club attivi sulla punta.

Ultime Calciomercato Fiorentina: Zapata il colpo in attacco

Insomma, Zapata, nonostante le difficoltà, potrebbe essere la ciliegina sulla torta per il calciomercato della Fiorentina. Non resta che attendere quello che accadrà, con i viola che alla fine potrebbero provare a sferrare l’attacco decisivo proprio in questi ultimi giorni.

Intanto la squadra di Italiano è concentrata sulla prossima sfida di campionato, dove si andrà a far visita a una Lazio lanciatissima dopo il roboante 4-0 sul Milan di martedì sera. Tra campo e trattative, i viola prova a costruirsi un futuro importante e pieno di soddisfazzioni.