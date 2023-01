Juve, il prossimo acquisto esce allo scoperto: “Parlo con Dusan”

In casa Juve tiene banco anche il calciomercato, con un giocatore che sarebbe sponsorizzato da Dusan Vlahovic

In casa Juve di certo non mancano notizie e cambiamenti. La penalizzazione di 15 punti per la vicenda plusvalenze ha reso più complicato il cammino in campionato dei bianconeri, che ora devono inseguire per cercare di centrare l’obiettivo Champions League. A tenere banco però per la Juventus è anche il calciomercato. Perché quando si parla di quest’ultimo infatti le sorprese possono essere sempre comunque dietro l’angolo. E non potrebbe essere altrimenti.

Ed ecco che i bianconeri starebbero lavorando e pensando anche in ottica futura. E per la Vecchia Signora potrebbe allargarsi la colonia serba, con un giocatore che potrebbe essere convinto a trasferirsi a Torino da Dusan Vlahovic. Ma di chi si parla? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio, perché il colpo appare davvero molto vicino e dietro l’angolo.

Calciomercato Juve, colpo in arrivo? Lo porta Vlahovic

Il riferimento è, come in molti avranno già capito, a Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo e che tra l’altro si è messo in mostra nel mondiale in Qatar, giocatosi a fine 2022. A parlare del suo possibile trasferimento in Italia e in Serie A è stato lo stesso giocatore in un intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “La Juve è un top club ed è sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a squadre di questo livello. In questo momento però penso solo al Salisburgo. In futuro si vedrà“.

Il 21enne poi ha anche parlato del suo rapporto con Vlahovic. L’attaccante sembra esser un suo sponsor, cercando di convincerlo ad accettare la corte dei piemontesi: “Dusan è un mio grande amico e sicuramente parliamo tanto. In Nazionale abbiamo trascorso tanto tempo insieme. A lui comunque auguro di riprendersi il prima possibile, perché la Juve ha bisogno di un calciatore come lui“.

Ultime Calciomercato Juve: tutto su Pavlovic

Insomma, come ammesso dal diretto interessato, Pavlovic è un obiettivo di calciomercato della Juve. In realtà però i bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza. Sul difensore infatti avrebbe messo gli occhi anche la Roma. Ma il vero ostacolo e pericolo sembrerebbe esser rappresentato dall’interesse dei club di Premier League, che al momento sembrerebbero essere un passo avanti rispetto a tutte le altre.

Piccola curiosità: il giocatore nel 2019 è stato acquistato dalla Lazio, che aveva speso 5,5 milioni di euro. Il serbo però non superò le visite mediche con il club biancoceleste, non ottenendo dunque l’idoneità sportiva. Un rimpianto che senza alcun dubbio, dalle parti di Formello, a distanza di anni, si è fatto sempre più grande. Ma la Serie A potrebbe comunque essere nel suo destino e nel suo futuro.