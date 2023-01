Calciomercato, De Ketelaere-Correa: Milan e Inter ci provano

De Keteleare e Correa son le delusioni di Milan e Inter. Ma che cosa può succedere in sede di calciomercato?

Momento delicato per Milan e Inter. Infatti, nell’ultimo turno di Serie A per i club meneghini sono arrivati due cocenti e deludenti sconfitte. I nerazzurri sono caduti, forse un po’ a sorpresa, in casa contro l’Empoli, pagando anche una partita giocata per buona parte in inferiorità numerica. Ben più pesante il ko dei rossoneri, surclassati dalla Lazio con un netto e perentorio 4-0. Insomma, la situazione sembra essere davvero delicate, con lo scudetto che appare ormai un’utopia, vista la fuga del Napoli.

Le luci dei riflettori, ma anche le critiche, si accendono inevitabilmente su alcuni singoli, che non stanno rispettando le aspettative. dettate anche dagli investimenti fatti dalle due società su di loro. Il pensiero non può non andare a Correa e De Ketelaere, che non sono riusciti, in questi mesi, a prendersi la scena con le loro prestazioni. Quale sarà dunque il loro futuro? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio, perché le sorprese, con il calciomercato di gennaio ancora aperto, possono essere dietro l’angolo.

Calciomercato, De Ketelaere e Correa non convincono: 60 milioni buttati via?

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il belga è costato ben 35 milioni di euro, mentre l’argentino 31. Insomma, l’obiettivo dei club non può non essere che recuperarli per cercare di evitare una sorta di vero e proprio tracollo economico. I due, pur avendo due età differenti, sembrano avere in comune non essersi inseriti negli schemi tattici delle due squadre. De Ketelaere infatti appare avulso dal contesto Milan e, a oggi, Pioli pare aver capito quale sia il suo ruolo, Maldini ha puntato con convinzione su di lui, ma il 21 pare quasi essere arrivato nella stagione sbagliata, ossia quella dello scarico e della sbornia post scudetto.

Illusione e disillusione invece per Correa, che ha fatto bene nei primi mesi della scorsa stagione, dove era stato fortemente voluto da mister Simone Inzaghi, che l’aveva avuto alla Lazio. Due doppiette, ma poi il vuoto. Un vuoto fatto da discontinuità, confusione e problemi fisici. E nemmeno colui che viene considerato il suo maestro riesce a riaccenderlo. E pare esser sparita anche l’intesa con Lautaro Martinez, suo amico e argentino come lui.

Ultime Milan e Inter, Correa e De Ketelaere sul mercato?

Insomma, non resta che attendere quello che succederà e accadrà, ovviamente non a gennaio, ma nel prossimo calciomercato estivo. La cessione del sudamericano sembra essere plausibile, anche se l’Inter rischia una minusvalenza non di poco conto.

Discorso diverso e forse anche più complicato per il belga. L’idea sarebbe quello di aspettarlo, anche perché, nel caso in cui poi il giocatore dovesse esplodere altrove, la delusione e il rammarico sarebbe non poco.