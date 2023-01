Caso Juve: stangata anche per i calciatori, ecco la possibile squalifica

Il caso Juve continua a regalare ancora diverse sorprese ed ora la stangata è possibile per i calciatori. Ecco i dettagli.

Non è sicuramente un periodo semplice in casa Juventus. I 15 punti di penalizzazione hanno cambiato la stagione dei bianconeri e diciamo che non è assolutamente finita qui visto che ci sono anche altri processi in corso e presto è attesa la sentenza definitiva.

Ma nelle prossime settimane a rischiare non è solo la Juventus: una possibile stangata potrebbe arrivare anche per i calciatori. Andiamo a vedere nei dettagli la possibile squalifica per i giocatori bianconeri. Insomma una stagione che rischia di complicarsi ancora di più per i tifosi della Vecchia Signora.

Juventus: stangata per i calciatori, la possibile squalifica

La stagione della Juventus potrebbe cambiare da un momento all’altro e diciamo che per questo motivo in casa bianconera si è deciso di vivere alla giornata. Per ora i punti penalizzazione sono 15, ma la situazione è destinata a variare e si rischia di avere una prima parte di 2023 da incubo. E diciamo che potrebbero esserci pure brutte notizie anche per molti giocatori bianconeri. La loro annata rischia di essere condizionata da una vicenda extra-calcistica e nelle prossime settimane in questo senso sono attese delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Grassani ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it in onda su TvPlay, i giocatori della Juventus sono a rischio squalifica per la questione stipendi. Infatti, la Procura FIGC potrebbe decidere di deferire alcuni ex calciatori o attuali tesserati bianconeri e in questo caso scatterebbe uno stop e non solo una semplice ammenda.

Non sicuramente una situazione comoda considerando anche che la sentenza, nonostante la richiesta di proroga di 40 giorni, potrebbe arrivare già a campionato in corso. Questo rende il girone di ritorno una vera incognita. Vedremo, quindi, cosa succederà nelle prossime settimane e se i bianconeri potranno tirare un sospiro di sollievo.

Ultime Juve: possibile una nuova penalizzazione

Squalifica per alcuni giocatori (Dybala e Chiellini su tutti) e nuova penalizzazione per la Juventus. E’ questa l’ipotesi che sta prendendo piede per quanto riguarda il processo sugli stipendi in casa bianconera.

Una doppia tegola che non peserebbe solamente sul club torinese. Come detto in precedenza, infatti, sono coinvolti anche giocatori che in questo momento sono tesserati con altre squadre e la loro squalifica potrebbe mettere a serio rischio anche il futuro della stagione per esempio della Roma. Ma per il momento si tratta semplicemente di una ipotesi visto che non c’è stata nessuna sentenza e quindi le certezze le si avranno solamente dopo la decisione della Procura FIGC e del Tribunale federale.