Napoli trema: offerta da 120 milioni cash per Osimhen

Una squadra sembra essere davvero pronta a fare pazzie per piazzare il colpo di calciomercato Osimhen: pronti 120 milioni cash per il Napoli.

Una prima parte di Serie A dominata dal Napoli, che cercherà di continuare così anche per il resto della stagione prima di tuffarsi in una sessione estiva che si preannuncia con molte offerte e tentazioni.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, una squadra sarebbe pronta a mettere sul piatto una offerta di 120 milioni cash per convincere il Napoli a lasciar partire Osimhen nella prossima sessione di calciomercato. Una proposta sicuramente destinata a far tremare DeLa e Giuntoli e vedremo alla fine quale sarà la risposta dei partenopei.

Calciomercato Napoli: offerta da 120 milioni per Osimhen, i tifosi tremano

Nonostante una prima parte di stagione complicata per gli infortuni, il nigeriano è riuscito a prendersi la scena con gol e giocate diventando forse l’unico giocatore imprescindibile per i partenopei. Proprio per questo motivo, la dirigenza azzurra ha subito chiuso le porte a qualsiasi trasferimento del calciatore a gennaio, ma in estate la situazione potrebbe cambiare considerando anche la sessione più lunga e le maggiori potenzialità economiche a disposizione. Questo significa che DeLa e Giuntoli dovranno fare un lavoro sicuramente molto importante per cercare di resistere alle offerte monstre in arrivo e confermare tutti i suoi big.

In particolare, Osimhen è finito nel mirino del Manchester United e gli inglesi sarebbero pronti a fare un proposta di calciomercato di 120 milioni di euro al Napoli per strappare il nigeriano. Stiamo parlando di cifre destinate a far tremare tutti e soprattutto non possiamo escludere la possibilità di un via libera da parte dei partenopei per poi reinvestire in entrata questi soldi.

Sicuramente il Napoli proverà a fare di tutto per confermare il suo attaccante, ma davanti a certe cifre può davvero succedere di tutto e siamo certi che a Castel Volturno faranno una riflessione importante prima di dare una risposta al Manchester United.

Mercato: lo United disposto a fare pazzie per Osimhen

Il Manchester United da tempo ha individuato in Osimhen il giusto sostituto di Cristiano Ronaldo ed ora sarebbe disposto a fare pazzie durante il calciomercato invernale per strapparlo al Napoli.

Una trattativa non semplice per diversi motivi. Il principale è sicuramente il fatto che i partenopei non hanno nessuna intenzione di privarsi del proprio calciatore soprattutto dopo la stagione in corso. Ma davanti ad una proposta di 120 milioni di euro può succedere ancora di tutto e in casa partenopea si ragionerà magari anche come sostituirlo visto che stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti in circolazione in Europa.