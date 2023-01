Roma: colpo Champions, Mourinho accontentato

La Roma potrebbe pescare dalla Germania per questa sessione di calciomercato: un giocatore del Lipsia è nel mirino.

Nonostante il caso Zaniolo, in casa Roma si guarda con molta fiducia al prosieguo della stagione e in questi ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare un colpo sicuramente molto importante.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, la Roma si è inserita con forza su un calciatore del Lipsia e il colpo potrebbe arrivare già in questa sessione di calciomercato. Resta da capire la la volontà del club tedesco di lasciar partire il proprio giocatore a pochi giorni dalla chiusura della sessione e rischiare di rimanere senza un sostituto.

Calciomercato: la Roma pesca dal Lipsia: le ultime

La Roma ha deciso in questa sessione di non fare particolari movimenti, ma un rinforzo quasi certamente ci sarà considerando la necessità di dare a Mourinho qualche cambio. La trattativa è iniziata ormai da qualche giorno e i bianconeri sperano di poter chiudere nel più breve tempo possibile visto che si tratta di un rinforzo molto importante. Per il momento, come spiegato in precedenza, siamo solamente nella fase iniziale dei discorsi, ma già nelle prossime ore potrebbe esserci una accelerazione importante considerando che stiamo parlando di un importante innesto.

La Roma per questa sessione di calciomercato ha messo un giocatore nel mirino del calibro di Henrichs, terzino del Lipsia che all’occorrenza può fare anche il mediano. Insomma una duttilità sicuramente molto utile per Mourinho e siamo certi che si proverà a chiudere questo colpo già nei prossimi giorni e non aspettare l’estate.

Molto naturalmente dipenderà anche dalla volontà del club tedesco di farlo partire. Per il momento i contatti sono in corso e siamo certi che questa trattativa si risolverà negli ultimi giorni della sessione invernale. I giallorossi, però, non hanno nessuna intenzione di fare un passo indietro su questa trattativa e sono pronti ad accelerare già nei prossimi giorni per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ultime Henrichs: è sfida Juve-Roma

La Roma è sicuramente tra le squadre interessate ad Henrichs ed è possibile anche una sfida di calciomercato con la Juventus. I bianconeri sono l’altra squadra che ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore e diciamo che sono i favoriti considerando anche il fatto che i giallorossi, almeno al momento, non hanno ancora sciolto le riserve su Karsdorp.

Le riflessioni, comunque, sono in corso e nei prossimi giorni si proverà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Una cosa è certa: il futuro Henrichs sembra essere in Italia e con la Roma o la Juventus. In passato c’è stato anche un interessamento dell’Inter, ma ora i piani dei nerazzurri sono diversi.