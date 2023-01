Serie A: ritorna Cancelo, sgarbo al Milan

Joao Cancelo è ormai vicino a lasciare il Manchester City e la Serie A lo potrebbe riaccogliere: possibile sgarbo al Milan.

Le strade di Joao Cancelo e della nostra Serie A si potrebbero ricongiungere nel giro di pochi giorni o qualche mese. Secondo quanto riferito dal Sun, il calciatore è ormai in rotta con il Manchester City e il calciatore rappresenta una soluzione importante per diversi club italiani.

Il ritorno di Cancelo in Serie A è possibile visto che su di lui hanno messo gli occhi diversi club e sono pronti a piazzare un colpo importante di calciomercato. E una squadra è pronta a fare uno sgarbo importante al Milan.

Calciomercato: Cancelo in Serie A, ecco con chi firma

L’esperienza di Cancelo al Manchester City sembra essere ormai agli sgoccioli. I nuovi acquisti, infatti, non consentono al portoghese di poter trovare quella continuità che serve e da qui l’ipotesi di una soluzione immediata e non direttamente la prossima stagione. Mendes è al lavoro e si sta riflettendo se esistono le possibilità di arrivare ad un trasferimento in questi ultimi giorni di mercato oppure bisognerà aspettare il termine della stagione per avere magai maggiori chance di trovare la giusta strada per ripartire dopo un periodo molto complicato.

Dall’Inghilterra hanno svelato una possibile trattativa con il Barcellona, ma anche l’Italia è tra le opzioni del portoghese. Secondo quanto riferito dal Sun, il Milan ha messo nella sua lista di calciomercato Cancelo, ma attenzione all’inserimento di un’altra squadra: la Roma di Mourinho. I giallorossi con la partenza di Zaniolo e Karsdorp potrebbero decidere di fare due inserimento importanti e il lusitano rappresenta una grande opportunità da sfruttare visto che stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità e, soprattutto, di un connazionale di Mourinho.

Quindi le chance ci sono e vedremo se alla fine i giallorossi decideranno di affondare il colpo o magari fare un passo indietro e aspettare l’estate.

Ultime Cancelo: il Manchester City lo cede in prestito?

La situazione Cancelo è in continua evoluzione e lo stesso Manchester City alla fine potrebbe decidere di prestarlo in questo calciomercato per poi scegliere se dire addio definitivamente o magari riportarlo alla corte di Guardiola.

Per il momento Barcellona e Milan sembrano avere un leggero vantaggio sulla concorrenza, ma la strada è ancora lunga e può succedere di tutto soprattutto se non ci saranno aperture da parte degli inglesi in questi ultimi giorni della sessione invernale. La Roma resta alla finestra e sicuramente Mourinho potrebbe chiedere Cancelo per aumentare la qualità della propria rosa in vista di una seconda parte da stagione che si vuole vivere da protagonisti.