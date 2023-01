Calciomercato: incontro oggi per Zaniolo, pazza idea – SKY

Svolta importante nella corsa a Nicolò Zaniolo: nella giornata di oggi è previsto un decisivo per il futuro del calciatore.

Ore decisive per il destino di Nicolò Zaniolo. Il calciatore è ormai ai ferri corti con la Roma e presto ci potrebbero essere delle importanti novità per capire se si potrà iniziare da subito una nuova avventura.

Secondo quanto riferito da Sky, oggi è in programma un incontro tra un club e l’entourage di Zaniolo per capire la fattibilità di questa operazione già in questa sessione di calciomercato. Si tratta di una novità sicuramente molto importante e che nel giro di davvero poco tempo ci potrebbero essere degli aggiornamenti fondamentali sul futuro del calciatore.

Mercato: colpo Zaniolo, ecco le ultime notizie

La Roma ha messo alla porta il suo numero 22 ed ora la palla passa direttamente in mano al calciatore. Secondo molti media italiani, infatti, i giallorossi hanno deciso di applicare il pugno duro nei confronti del calciatore e quindi o accetta il trasferimento oppure resterà fino al termine della stagione. Una scelta fatta dai giallorossi dopo tutte le difficoltà dal punto di vista di dialogo registrati in queste ultime ore. Quindi ora toccherà all’ex Inter decidere se sfidare i giallorossi oppure accettare la nuova destinazione.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, in giornata è previsto un incontro tra l’entourage di Zaniolo e il Bournemouth per capire la volontà del calciatore di accettare in questo calciomercato la soluzione inglese. Per il momento, nonostante l’accordo trovato tra i club, da parte del numero 22 giallorosso c’è stata sempre la porta chiusa per una questione di blasone e di obiettivi.

Ora, però, il rischio è quello di dover stare fuori almeno fino al termine della stagione e quindi sono in corso tutte le riflessioni del caso. L’obiettivo da parte del club inglese è quello di fargli cambiare idea, ma ancora tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Zaniolo: il Milan sembra essere fuori dai giochi

La trattativa di calciomercato tra la Roma e il Bournemouth è a buon punto e manca solamente il sì di Zaniolo per completare il trasferimento. Al momento il calciatore ha sempre chiuso la porta sperando in un inserimento del Milan, ma ora la situazione è completamente differente e tutto può ancora succedere.

Il club inglese spera di poter convincere il calciatore ad accettare questa sfida almeno fino al termine della stagione, ma la strada non è tortuosa e ancora tutto può succedere. Ma una cosa è certa: sono ora decisive per un eventuale trasferimento di Zaniolo a Bournemouth.