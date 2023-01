Calciomercato Inter: colpo dal Liverpool

Il calciomercato dell’Inter potrebbe entrare definitivamente nel vivo. I nerazzurri potrebbero mettere a segno un colpo dal Liverpool

Sul campo è un momento un po’ altalenante per l’Inter. Infatti, dopo il bellissimo trionfo in Supercoppa nel derby contro il Milan, i nerazzurri hanno subito una sconfitta inattesa in casa contro l’Empoli. I riflettori però però accendersi sul calciomercato, dove l’Inter potrebbe essere improvvisamente presente e attiva. Il pensiero non va al futuro di Skriniar. che pare ormai deciso, ma su un colpo che sembrerebbe poter arrivare a sorpresa.

I nerazzurri potrebbero concentrarsi sul Liverpool, nonostante i britannici non stiano facendo una grandissima stagione. I meneghini però cercano un innesto in attacco, visto un Correa a dir poco deludente e un Lukaku continuamente alle prese con infortuni e problemi fisici. Ma qual è l’obiettivo del club di Zhang? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio di questa questione.

Calciomercato Inter, scelto il grande colpo in attacco

Insomma, l‘Inter prova a pensare al calciomercato e al suo futuro, nonostante nella stagione ci sia ancora tanto in ballo. Un nome caldo, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quello di Firmino. Il brasiliano potrebbe infatti liberarsi liberarsi a zero il prossimo giugno e questo faciliterebbe senza alcun dubbio la trattativa. L’arrivo dell’olandese Gakpo ha tolto al 31enne il posto da titolare e quindi per lui cambiare aria potrebbe essere una vera e propria scelta di vita. Un argomento da affrontare è senza alcun dubbio quello dell’ingaggio. Il giocatore verdeoro al Liverpool guadagna ben 10 milioni di euro. Una cifra che va oltre i tetti che si è imposta l’Inter, ma si potrebbe usufruire dei vantaggi e degli sgravi del Decreto Crescita.

Insomma, facendo un paio di calcoli, l’attuale calciatore dei Reds potrebbe costare, al lordo, 10,5 milioni, ossia più o meno lo stipendio di Edin Dzeko e quanto viene pagato per tenere in prestito dal Chelsea Lukaku. Un vero ostacolo potrebbe essere la concorrenza di alcuni club di Premier League, con Firmino che potrebbe scegliere di restare in Inghilterra.

Ultime Calciomercato Inter: non solo attacco

Insomma, la pista Firmino potrebbe essere la vera e propria svolta del calciomercato dell’Inter, in quanto appare fattibile e potrebbe garantire un’attaccante di grande esperienza e di spessore internazionale. Non resta però che attendere quello che accadrà. con i nerazzurri che potrebbero prima dover vendere Correa.

I meneghini comunque sembrano non esser concentrati solo e soltanto sul reparto offensivo, con una difesa che, con l’addio di Skriniar, sarà assolutamente da rinforzare e da puntellare. E occhio anche all’arrivo di Buchanan, che a oggi pare essere sempre più dietro l’angolo. Il futuro è dunque tutto da costruire.