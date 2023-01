Inter: arriva subito il sostituto di Skriniar, strappato al Milan

Il calciomercato dell’Inter ruota attorno a quello che sarà il sostituto di Skriniar. E in nerazzurri sembrano aver trovato il profilo giusto

Chi sarà il sostituto di Skriniar? Sembra esser questa la principale domanda che attanaglia la mente dei tifosi dell’Inter, visto l’addio sempre più probabile del difensore slovacco, destinato a lasciare i nerazzurri a parametro zero. Difficilmente infatti una sua cessione potrebbe concretizzarsi in questi ultimi giorni di gennaio, con un mercato che comunque potrebbe riservare sorprese. Ma i meneghini comunque sembrerebbero aver già individuato il profilo giusto per rimpolpare il reparto arretrato.

Infatti, come viene raccontato nei dettagli dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli occhi sarebbero stati puntati su Evan N’Dicka, 23enne in uscita dall’Eintracht di Francoforte. Insomma, un profilo giovane e che, in caso di arrivo e di fumata bianca, farebbe senza alcun dubbio capire come ci sarebbe una progettazione e uno sguardo al futuro. Ma a che punto sarebbe la trattativa con il club teutonico? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio di questa questione.

Calciomercato Inter, il sostituto di Skriniar arriva dalla Germania

Nato il 20 agosto del 1999 in Francia, su di lui si dice un grande bene. Il transalpino è un difensore centrale dalla grande fisicità, visti i suoi 192 centimetri di altezza. Questo lo rende praticamente insuperabile nei duelli aerei e molto forte nella marcatura. Insomma, un vero e proprio colosso attorno a cui costruire la difesa dei prossimi anni, anche perché, vista la giovane età, i margini di miglioramento sono a dir poco assicurati. N’Dicka è comunque nel mirino degli osservato da un po’ di tempo, tanto che è stato accostato al Milan. Insomma, in ballo ci sarebbe anche una sorta di vera e propria beffa ai cugini.

Il vero e proprio ostacolo però sarebbe rappresentato dalla concorrenza dei club di Premier League, disposti a investire e non poco sul calciatore. Quest’ultimo però non avrebbe ancora deciso il suo futuro e il suo destino, visto anche un contratto con l’Eintracht in scadenza nel 2023. Insomma, non resta che attendere come si evolverà la sua situazione, con il calciomercato estivo che potrebbe esser quello decisivo.

Ultime Calciomercato Inter: è caccia al sostituto di Skriniar

Non solo N’dicka comunque sul taccuino dell’Inter, che è alla ricerca, come detto, di quello che sarà il sostituto di Skriniar. Un altra pista e nome da seguire potrebbe essere quello di Rodrigo Becao, che tanto bene sta facendo con la maglia dell’Udinese. I friulani però non scenderebbero sotto i 10 milioni di euro, una cifra comunque importante.

Ausilio e Marotta potrebbe comunque vagliare e valutare anche altri profili, aspettando che lo slovacco lascia definitivamente la Pinetina, con il Psg che appare a dir poco favorito per il suo acquisto.