Juventus: scambio con il Barcellona, via un top

Affari di calciomercato in vista tra Juventus e Barcellona: incastro che potrebbe riguardare un top player? I dettagli

Il calciomercato della Juventus è senza alcun dubbio fortemente condizionato da quello che sta accadendo dal punto di vista giudiziario. La squadra di Allegri, già contro l’Atalanta, ha dimostrato di saper e di voler reagire. Gli occhi e il pensiero però non possono non andare alla penalizzazione di 15 punti e al ricorso presentato dalla società. Giusto però provare a concentrarsi anche su quello che accade in campo, sul presente e, perché no, sul futuro.

Una delle note liete di casa bianconera sono senza alcun dubbio le prestazioni di Angel Di Maria. L’argentino, dopo un Mondiale vinto e un ruolo da assoluto protagonista nell’Albiceleste di Scaloni, sembra esser riuscito a superare del tutto i problemi fisici. Un qualcosa che gli ha permesso di mostrare tutte le sue qualità, caricandosi in più di un’occasione la squadra sulle spalle. Qualità che però non passano inosservato e aprono scenari di mercato, con il Barcellona attore principale. Ma di che cosa si tratta?

Calciomercato Juventus, Di Maria può salutare

Infatti, come sottolineato dal quotidiano Sport, i catalani si sarebbero già fiondati alla ricerca di un sostituto di Memphis Depay. L’olandese ha salutato i blaugrana per accasarsi all’Atletico Madrid. Un affare che non è certo passato inosservati, ma che costringe gli spagnoli a tornare sul mercato e a impegnarsi in una trattativa per il sostituto, con nel mirino proprio Angel Di Maria. Il giocatore della Juve difatti, sempre secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa iberica, sarebbe, insieme a Firmino, Lucas Moura, Giroud e Sanchez, tra le cinque opzioni e tra i cinque profili che il Barcellona avrebbe deciso di vagliare e di prendere in considerazione. Un rischio per i bianconeri? Difficile a oggi saperlo.

Sicuramente il contratto in scadenza in estate dà alla Vecchia Signora ben poche certezze su quello che potrebbe essere il turo del sudamericano, che, tra l’altro, è un vecchio pallino di Laporta, che ha cercato in più di un’occasione di acquistarlo. E l’occasione stavolta potrebbe essere di quelle ghiotte e importanti. Soprattutto se il rinnovo con i piemontesi è una sorta di vera e propria utopia.

Ultime Calciomercato Juventus: attacco rivoluzionato

Un addio del 34enne obbligherebbe la Juventus a rivedere i suoi piani per il calciomercato, ma in particolar modo per il reparto avanzato. E questo perché comunque potrebbe arrivare offerte importanti anche per Chiesa, senza dimenticarsi di Vlahovic. Molto spesso si parla di un possible trattativa ritorno di Morata, ma non resta che attendere quello che accadrà nei prossimi mesi. Sicuramente qualche colpo potrebbe e dovrebbe arrivare.

La rivoluzione infatti potrebbe riguardare anche la panchina e questo cambierebbe, non di poco, le idee e la progettazione di una società che è comunque al centro di un vero e proprio ciclone, che sta portando a modificare tutto l’architettura. Insomma, la questione Di Maria è solo una delle tante.