Calciomercato Milan: doppio colpo, arrivano subito

Il Milan è pronto a piazzare un doppio colpo in questa sessione di calciomercato: i giocatori sono pronti a firmare subito.

Il Milan è pronto ad essere protagonista in questi ultimi giorni della sessione invernale. Se la vicenda Zaniolo sembra ormai essersi chiusa con un nulla di fatto, in casa rossonera di valuta la possibilità di regalare a Stefano Pioli due talenti importanti.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan in questa sessione di calciomercato potrebbe piazzare un doppio colpo molto importante. Maldini è al lavoro ormai da tempo e spera di poter chiudere subito le trattative. Un passaggio sicuramente fondamentale per consentire a Pioli di avere due talenti oltre che anticipare la folta concorrenza.

Mercato Milan: pronto un doppio colpo, i dettagli

Dopo una prima parte di attesa per capire meglio come muoversi, il Milan in questi ultimi giorni vuole prendersi la scena e lo farà non con un solo acquisto. I rossoneri, infatti, sono al lavoro per regalare a Stefano Pioli due talenti importanti considerando sia la qualità dei giocatori che il prezzo e la concorrenza. Si tratta di operazione in stile Lazetic, ma forse in prospettiva futura colpi ancora più decisivi per essere competitivi sia in Italia che in Europa.

Le trattative sono assolutamente in corso e presto anche in questo caso sono attese delle novità molto importanti. Il Milan in questo calciomercato si vuole regalare giocatori del calibro di Dario Osorio, esterno mancino classe 2004 dell’U de Chile e Stefanos Tzimas, un 2006 del Paok che gioca ormai stabilmente in prima squadra ed è considerato forse uno dei giocatori greci di prospettiva a livello internazionale.

Stiamo parlando di due calciatori molto richiesti sul calciomercato e per questo motivo non sarà per nulla semplice riuscire a regalarli a Pioli. Ma il Milan ha deciso di fare sul serio in questa trattativa e quasi certamente un tentativo lo farà nella speranza di raggiungere quella fumata bianca che ormai da tanto tempo Maldini e i tifosi sperano.

Ultime Milan: si allontana il sogno Zaniolo

Se Osorio e Tzimas sono due possibili colpi di calciomercato per il Milan, sembra allontanarsi definitivamente il sogno Zaniolo. I rossoneri non hanno nessuna intenzione di alzare la propria offerta e quindi la fumata bianca in questo momento è molto complicata.

Quasi certamente Maldini ripiegherà s un altro giocatore (come magari Saint-Maximin) per poi tornare in estate sul numero 22 giallorosso. Naturalmente le ipotesi sono molto diverse e la strada molto lunga. Il Milan comunque ha intenzione di prendersi la scena indipendentemente da Zaniolo e Osorio e Tzimas rappresentano due colpi comunque importanti.