Calciomercato: prendono Djalò, firma imminente

Djalò sembra essere vicino ad una nuova soluzione in questa sessione di calciomercato: un club è pronto a prenderlo subito.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre quelli più particolari e soprattutto ricchi di sorprese e questo potrebbe avvenire per un difensore che è stato molto cercato da diverse squadre.

Secondo quanto riferito da footmercato.com, Djalò sembra essere davvero vicino a lasciare il Lille in questa sessione di calciomercato ed accordarsi con una nuova squadra. La trattativa sembrerebbe essere a buon punto e l’annuncio anche in questo caso imminente. Si tratterebbe di un acquisto molto importante se si pensa alla qualità e anche all’età del calciatore.

Mercato: colpo Djalò, dalla Francia sono sicuri

Come detto in precedenza, sono diverse le squadre che hanno messo Djalò nel mirino per questa sessione di mercato, ma solamente una sembra aver definitivamente rotto gli indugi e iniziato una vera e propria trattativa con il Lille per capire la reale possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Per il momento si tratta naturalmente di una prima fase del dialogo, ma la situazione è destinata a cambiare nel giro di poco tempo visto che siamo ormai davvero vicini al gong e per le squadre non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro su questo colpo.

Secondo le notizie che arrivano direttamente dalla Francia, il Newcastle ha deciso di accelerare per arrivare a Djalò e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra da 20 milioni di euro per convincere il Lille a lasciare partire il centrale in questa sessione di calciomercato. Stiamo parlando sicuramente di una proposta importante e che quasi certamente porterà il club francese a fare un passo indietro e ad accettare la proposta presentata dagli inglesi.

Naturalmente questa accelerazione porta l’Inter ad un bivio: provare a ribaltare la situazione mettendo sul piatto una proposta simile oppure decidere di puntare su Skriniar e poi solamente al termine della stagione sciogliere i dubbi su chi acquistare per sostituire lo slovacco.

Ultime Djalò: l’Inter sembra essere fuori dai giochi

La proposta di calciomercato importante presentata dal Newcastle per avere Djalò subito sembra togliere definitivamente fuori dai giochi l’Inter e gli altri club interessati al calciatore ex Milan.

Naturalmente la strada è ancora lunga visto che il club inglese non ha assolutamente chiuso il colpo. Ma sicuramente stiamo parlando di una proposta molto importante e difficilmente il Lille si opporrà ad un suo trasferimento. Naturalmente bisognerà capire anche cosa vorrà fare il difensore visto che un sì a questa offerta non gli consentirà la prossima stagione di trasferirsi in una big. Riflessioni in corso e decisioni che Djalò prenderà nel giro di qualche ora.