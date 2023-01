Inter, colpo da 10 milioni: l’hanno chiuso oggi

Mentre attende di conoscere definitivamente il destino di Milan Skriniar, l’Inter sta per chiudere un affare importante a centrocampo.

Simone Inzaghi, utilizzando come modulo preferito il 3-5-2, vuole una mediana di alta qualità. L’Inter al momento ha Brozovic e Asllani in regia, con Çalhanoğlu che in realtà dta diventando la vera riserva del croato. Come interni, oltre a Barella e lo stesso ex Milan, grande spazio sta trovando anche Mkhitaryan.

Chi sembra destinato a lasciare i nerazzurri, in questa o nella prossima sessione di mercato, è Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta, pagato nel gennaio 2017 la cifra di 20 milioni dopo pochi gettoni nella massima serie, vuole più spazio. Per il mediano di Bergamo, essendo in scadenza di contratto, l’addio sembra garantito.

Inzaghi ha chiesto un centrocampista

Come detto, per questa sessione di mercato, Simone Inzaghi vuole irrobustire il suo centrocampo con un innesto di qualità importante. Sul mercato, Bepep Marotta e Piero Ausilio sanno di non avere molto margine, ciò nonostante avrebbero trovato la chiave giusta per portare a Milano il profilo richiesto dal tecnico piacentino.

All’ex allenatore della Lazio, da sempre, piacciono interni in grado di fare le due fasi. In primis però, l’ex attaccante sbocciato a Piacenza, vuole giocatori dai piedi buoni. Anche all’Inter ha chiesto un sacrificio sul mercato in tal senso e la società sembra averlo accontentato.

L’Inter stringe per Azzedine Ounahi

L’Inter avrebbe le mani su uno dei giocatori che maggiormente si sono messi in mostra al mondiale. Parliamo del marocchino Azzedine Ounahi, 23 anni il prossimo 19 aprile, contratto con l’Angers in scadenza nel 2026. Il giocatore ha fatto pressioni sul proprio presidente, ottenendo l’assenso alla cessione. Ora Marotta e Ausilio devono solo offrire la cifra giusta per chiudere la trattativa e portare il giocatore all’Inter.

Per l’Inter la concorrenza di un ex Juventus

Azzedine Ounahi è un giocatore molto ambito sul mercato. Il Mondiale disputato col Marocco, la giovane età e la versatilità lo indicano come un profilo assolutamente appetibile. In Italia, prima dell’Inter, in questa sessione di mercato, ci aveva seriamente pensato il Napoli. In particolare, il ds partenopeo, Cristiano Giuntoli, aveva speso belle parole per il numero 8 del Marocco. Detto che dal Napoli non vanno esclusi colpi di scena, a rappresentare l’ostacolo maggiore per l’Inter ora è l’allenatore del Mrasiglia, l’ex difensore della Juventus, Igor Tudor.

Il Marsiglia ci prova per Ounahi: ecco l’offerta

Il Marsiglia, terzo in LIgue1 dopo 19 turni con 42 punti, vuole sfruttare questa sessione di mercato per chiudere un colpo e continuare a lottare per lo scudetto. I francesi infatti sono a -5 dalla capolista PSG, meno due dal Lens. Per Tudor, la trattativa da chiudere assolutamente ha un nome: Azzedine Ounahi. Per portare il giocatore a casa l’OM ha messo sul piatto 10 milioni, stessa cifra dell’Inter. Ora vedremo che saprà sferrare l’attacco decisivo per chiuder questo affare di mercato, a costi assolutamente compatibili con la qualità del giocatore.