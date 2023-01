Juventus: Allegri cacciato, il sostituto sarà italiano

Il futuro di Allegri alla Juventus continua ad essere in forte bilico e il sostituto potrebbe essere italiano. I dettagli.

La Juventus sta iniziando a programmare la prossima stagione e il primo passo sarà sicuramente la panchina. Le riflessioni sono in corso e presto ci saranno delle importanti novità in questo senso.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, la Juventus potrebbe decidere di cacciare Allegri e puntare su un nuovo tecnico italiano. Naturalmente i ragionamenti sono ancora iniziali e nei prossimi mesi si proverà a trovare la giusta soluzione. Per il momento, però, la strada sembra essere quella di un nuovo allenatore per provare a dare vita ad un nuovo ciclo e naturalmente provare a ritornare a vincere in Europa e non solo.

Juventus: via Allegri, ecco chi arriva in panchina

In casa bianconera sono in corso riflessioni sul futuro. Per il momento la squadra è concentrata sul campo e quindi diciamo che la decisione su Allegri non è ancora stata presa. Ma nelle prossime settimane possibile un nuovo incontro tra i vertici della nuova società per capire se continuare oppure no con il tecnico bianconero. Le possibilità di una permanenza ci sono anche se in questi ultimi giorni sono stati diversi i nomi accostati al club bianconero considerando la volontà di aprire un nuovo ciclo.

La Juventus, quindi, potrebbe decidere di dare il benservito ad Allegri e decidere di mettere in panchina un grande ex come Gasperini. Il tecnico piemontese starebbe valutando la possibilità di lasciare l’Atalanta e sicuramente ritornare ai bianconeri per lui rappresenterebbe una occasione importante per rilanciarsi.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine davvero la Juventus deciderà di puntare su un tecnico diverso da Allegri. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Antonio Conte, ma anche Gasperini rappresenta una possibilità concreta considerando anche il suo passato con i colori bianconeri e la sua voglia di rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente facile.

Ultime Juventus: in bilico il futuro di Allegri

La Juventus deve decidere sul futuro di Allegri in breve tempo e i nomi di Gasperini e Conte sono nella lista della nuova società. Continua ad essere in lizza per la panchina dei bianconeri anche Zidane, ma sembra prendere sempre più piede l’ipotesi di puntare su un allenatore italiano per aprire il nuovo ciclo.

Nelle prossime settimane saranno sciolti tutti i dubbi e non ci resta che aspettare almeno marzo per avere un quadro più chiaro della situazione e anche capire se alla fine la Juventus punterà su un nuovo tecnico oppure deciderà di proseguire con Allegri in panchina.