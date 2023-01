Milan: è rottura, addio ad un passo

Momento non facile in casa Milan: l’addio è ormai ad un passo dopo la rottura registrata in queste ultime ore.

Dopo un 2022 da sogno, il 2023 per i rossoneri è iniziato da incubo. I risultati in campo non arrivano e bisogna registrare anche le prime tensioni a livello societario e di squadra e questo rischia sicuramente di compromettere ancora di più la stagione della squadra di Stefano Pioli.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle scorse ore c’è stata una rottura importante all’interno dell’ambiente Milan e a questo punto l’addio sembra essere ad un passo. Naturalmente la strada è lunga e può succedere ancora di tutto, ma l’ambiente inizia ad avere dei problemi.

Milan: prime tensioni, addio più vicino

La situazione in casa Milan non è delle migliori. I risultati non arrivano e questo inizia a portare delle prime tensioni anche nell’ambiente. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma sicuramente l’ambiente non è dei più sereni e questo rischia di compromettere sul resto della stagione. L’obiettivo principale quindi sarà quello di ricompattare l’ambiente e non portare a spaccature immediate, ma la strada non è assolutamente semplice e diciamo che si potrebbero rivivere tensioni molto simili a quelle del passato.

Diciamo che per il momento i tifosi sperano di poter contare su una squadra compatta, ma stando alle ultime indiscrezioni questo è molto difficile. Infatti, ci sarebbe stato un duro confronto tra Maldini e Cardinale sulla questione Zaniolo tanto che si potrebbe arrivare addirittura ad una rottura e ad un addio. In particolare, l’ex capitano rossonero non avrebbe accettato la non disponibilità da parte della presidenza di dare un extra budget per arrivare al giocatore della Roma. Le garanzie sulle qualità erano state date anche da Ibrahimovic, ma Cardinale ha preferito non prendere questa decisione e aspettare l’estate.

Questa ha portato a delle prime tensioni societarie, ma per il momento non sono in programma scossoni. Sicuramente la situazione non è facile e il futuro di Maldini rischia di essere lontano da Milano.

Ultime Milan: ecco perché no a Zaniolo

La rottura tra Maldini e Cardinale è arrivata per il suo no al possibile passaggio di Zaniolo al Milan. La Roma non ha mai realmente chiuso al trasferimento, ma allo stesso tempo chiesto la stessa cifra proposta dai club inglese.

Serviva, quindi, un extra budget per accontentare le richieste arrivate da Trigoria e da qui la scelta di Cardinale di non concederlo nonostante il pressing di Maldini. Una scelta che ha fatto infuriare l’ex bandiera rossonera e che soprattutto allontana definitivamente Zaniolo dal vestire la la maglia del Milan almeno in questa stagione.