Svolta in panchina: Nagelsmann in Serie A, è lui la prima scelta

Il Bayern Monaco sembra intenzionato a puntare su Zidane e il profilo di Nagelsmann potrebbe essere utile per un club di A.

La prossima stagione potrebbe vedere molte novità in panchina e sono diverse le squadre che saranno chiamate a prendere una decisione se continuare o no con il proprio tecnico.

Tra le ipotesi al vaglio di un club c’è anche quella di portare Nagelsmann in Serie A. Secondo quanto riferito da RMC Sport, infatti, il Bayern Monaco starebbe ragionando sulla possibilità di puntare su Zidane in vista della prossima stagione e a questo punto si aprirebbe l’opportunità di un arrivo in Italia del tecnico tedesco. Sicuramente si tratta di una opzione non semplice per diversi motivi, ma il ragionamento è in corso e presto ci attendiamo delle novità in questo senso.

Serie A: arriva Nagelsmann, le ultime

Molte squadre in Serie A iniziano a pensare alla prossima stagione ed è arrivato sicuramente il momento di fare il punto della situazione e decidere se continuare o no con il proprio tecnico. Per il momento la strada è sicuramente da percorrere, ma esiste la possibilità di vedere un nuovo allenatore in Italia soprattutto considerando le difficoltà che si stanno registrando in questa prima parte di anno.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a puntare su Zidane e a questo punto per il Milan ci potrebbe essere l’ipotesi Nagelsmann. Stiamo parlando di un tecnico sicuramente molto importante e soprattutto voglioso di mettersi in mostra in un campionato assolutamente diverso da quello tedesco.

Diciamo che si tratta semplicemente di una ipotesi visto che da parte dei rossoneri non c’è assolutamente nessuna intenzione di fare un passo indietro con Pioli in questo momento. Naturalmente si tratta di una vicenda in continua evoluzione e sicuramente l’inizio di anno non rende la vita semplice al tecnico rossonero. Tutte le ipotesi in questo momento sono al vaglio e una decisione sarà presa solamente al termine della stagione.

Ultime Milan: il futuro di Pioli sempre più in bilico

L’ipotesi Nagelsmann per il Milan è reale soprattutto per le difficoltà che Pioli sta avendo in queste prime settimane del nuovo anno di Serie A. Ma, come detto in precedenza, si tratta assolutamente di ipotesi visto che, almeno fino a questo momento, sia i rossoneri che i tedeschi non hanno sciolto le riserve su chi sarà l’allenatore la prossima stagione.

La strada, però, sembra essere assolutamente segnata per entrambi e per questo motivo ci attendiamo delle novità in panchina. Entrambi i club, infatti, hanno voglia di ritornare a vincere anche in Europa dopo diversi anni e per farlo Milan e Bayern Monaco sono pronti a puntare su Nagelsmann e Zidane.