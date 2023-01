Calciomercato: Berardi shock annuncia l’addio, per lui c’è una big

Annuncio di calciomercato a sorpresa da parte di Berardi. Nel suo futuro c’è una big. Ecco tutti i dettagli.

Domenico Berardi è pronto al grande salto. Dopo una lunga carriera trascorsa con la maglia del Sassuolo, il calabrese vuole andare a giocarsi obiettivi più importanti e nei prossimi giorni in questo senso ci potrebbero essere delle importanti novità.

L’addio è stato annunciato direttamente da Berardi. Ora resta da capire se la big arriverà subito oppure si aspetterà il calciomercato estivo. Ma una cosa è certa: c’è voglia di fare il grande salto e questo potrebbe arrivare subito nonostante un campionato del Sassuolo destinato a cambiare passo nella seconda parte.

Mercato: via Berardi, va in una big

Domenico Berardi in passato è stato molte volte vicino ad una big, ma alla fine per diversi motivi non ha mai lasciato il Sassuolo. Ora, però, la situazione sembra essere completamente differente e lo stesso giocatore è pronto a fare quel grande salto per provare a vincere un trofeo in carriera. Una chance che, dopo averla sfiorata negli anni scorsi, non vuole farsi scappare sapendo che sono le ultime della sua carriera da calciatore. Il calabrese è arrivato forse nel momento della massima maturazione e per questo motivo c’è bisogno di fare il grande salto.

E l’addio è stato annunciato direttamente da Berardi nel post partita di Sassuolo-Milan. Il calciatore ha ammesso di poter andare in una big durante il calciomercato estivo. Parole molto chiare e che confermano la sua volontà di ambire a traguardi importanti solamente al termine della stagione. Ma non posiamo escludere anche un addio immediato considerando che molte squadre sono pronte ad affondare il colpo.

Milan e Fiorentina potrebbero essere le più interessate, ma attenzione anche alla Roma per il post Zaniolo. In questo caso naturalmente dipenderà molto dalla richiesta del Sassuolo visto che la salvezza non è ottenuta e c’è bisogno di tutti per poter raggiungere i risultati sperati.

Ultime Berardi: Milan e Roma ci provano subito?

L’addio immediato di Berardi potrebbe essere portato da Milan o Roma, due squadre alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da considerare anche se in questo momento non c’è nessuna trattativa con il Sassuolo e soprattutto non sarà semplice trattare con i neroverdi.

Sicuramente la situazione è destinata a cambiare in estate e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro della situazione e capire se Berardi potrà andare in una big oppure dovrà restare al Sassuolo almeno fino al termine del campionato.