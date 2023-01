Calciomercato Inter: 25 milioni cash per il sostituto di Skriniar

Il calciomercato dell’Inter riparte: offerti 25 milioni di euro per il sostituto dell’ormai prossimo alla cessione Milan Skriniar.

Tra le squadre al vertice della classifica di Serie A, in attesa di sapere l’esito della sfida tra Napoli e Roma e in attesa di capire se la Lazio riuscirà a battere la Fiorentina, quella che ha fatto meglio in questa prima giornata di ritorno è stata l’Inter.

La compagine nerazzurra non sta godendo del miglior momento di forma della stagione. Tuttavia, rispetto a Milan e Juventus è quella che ha fatto la figura migliore: importante vittoria in rimonta contro la Cremonese e altri tre punti preziosi messi in cascina. Tutto questo nonostante in casa dei meneghini la situazione non è certamente delle più tranquille.

Tutta colpa, per così dire, del caso Skriniar. Il difensore slovacco ha già fatto i bagagli e aspetta solo di conoscere lo spogliatoio del Paris Saint Germain. Stando a quanto dichiarato dallo stesso tesserato nerazzurro, l’accordo con i parigini è già stato preparato. Manca solo il trasferimento.

Calciomercato, l’Inter valuta il colpo: offerti 25 milioni per il sostituto di Skriniar

Una dura tegola per il club con a capo il presidente Zhang che tutto avrebbe voluto tranne che trovarsi in questa situazione a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale. La difesa del club meneghino sta lasciando particolarmente a desiderare e c’è bisogno di qualcosa in più.

Così da aiutare mister Inzaghi a costruire un reparto degno dei primissimi piazzamenti in classifica. Con Skriniar prossimo all’addio e con De Vrij molto vicino ai saluti, al tecnico piacentino rimangono solo i due mancini: Bastoni e Acerbi.

E le loro prestazioni non sono di certo quelle di un tempo. Per questo, il calciomercato dell’Inter passa da un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri avrebbero già avanzato la prima offerta nei confronti del nuovo centrale.

Il nome caldo per il calciomercato dell’Inter è ora quello di Djalo del Lille. La società meneghina ha già avanzato un’offerta di 25 milioni di euro: 20 subito più bonus.

Inter, piace Djalo: i dettagli del trasferimento in Serie A

Ancora poche ore di calciomercato a disposizione dell’Inter per chiudere l’affare Djalo. Il difensore portoghese è nato nel 2000 ed è ancora giovanissimo. Ciononostante, il Lille lo considera già un veterano e ritiene l’offerta di 25 milioni di euro al di sotto del valore del giocatore. Stando alle ultime di mercato, i francesi vorrebbero 30/35 milioni di euro cash.

Somma di denaro che l’Inter potrebbe non sentirsela di sborsare subito a gennaio. Soprattutto se Skriniar dovesse definitivamente andare via a parametro zero a fine stagione, come sembra.

L’Inter, perciò, continua a tenere d’occhio anche eventuali alternative. Nelle scorse ore il club meneghino avrebbe sondato il terreno nei confronti di Lindelof. Finito ai margini del Manchester United. A proposito di Red Devils, l’alternativa numero uno rimane l’ex Unitet Smalling.

Difensore di proprietà della Roma che sembrerebbe aver chiesto ufficialmente di essere ceduto in questa finestra di trattative. L’inglese è una possibilità: subito o a giugno. Visto che anche lui ha un contratto prossimo alla risoluzione. Il calciomercato dell’Inter si decide nei prossimi giorni: il sogno resta Djalo.