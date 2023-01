Calciomercato: stanno prendendo Lukaku, lo vuole l’allenatore

Il futuro di Lukaku sarà lontano dall’Inter: una squadra su suggerimento del tecnico vuole piazzare un colpo di calciomercato.

Il futuro di Lukaku sarà ancora una volta lontano da Milano. Nonostante un ritorno fortemente voluto da entrambe le parti, il belga non sta convincendo e i nerazzurri potrebbero decidere di non riscattarlo per questioni di prestazioni.

E, secondo quanto riportato da fichajes.net, un’altra big ha messo nel mirino Lukaku e potrebbe regalarsi un colpo di calciomercato importante visto che l’allenatore punta molto su di lui. La discussione, comunque, non sarà immediata e per questo motivo la trattativa entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane. E quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.

Mercato: colpo Lukaku, ecco con chi firma

Il futuro di Lukaku sarà deciso nelle prossime settimane. Le sue prestazioni per il momento non sembrano convincere l’Inter e quindi vedremo cosa succederà e se i nerazzurri decideranno di riscattarlo e tenerlo in rosa oppure, come sembra ultimamente, Marotta lo rimanderà al Chelsea e punterà su un altro giocatore anche in vista della prossima stagione. Una seconda ipotesi che non priverà il calciatore di disputare un campionato in una squadra importante.

Secondo quanto riferito dai media inglesi, infatti, il Tottenham sembra essere intenzionato a puntare su di lui durante il calciomercato estivo soprattutto con la partenza di Kane. Si tratta di una ipotesi già nata negli anni scorsi considerando la presenza di Conte ed ora proprio il tecnico leccese potrebbe richiedere alla propria squadra l’arrivo di un giocatore come il belga.

Per lui si tratterebbe della grande occasione di ripartire e magari cercare di raggiungere traguardi importanti in un campionato che in questi ultimi anni non gli ha mai dato particolari soddisfazioni. Naturalmente la strada è molto lunga e dipenderà molto anche da come si comporterà l’Inter con il calciatore.

Ultime Lukaku: ipotesi Juve per la prossima stagione?

Vi abbiamo parlato di un possibile interesse del Tottenham nei confronti di Lukaku in vista del calciomercato estivo. Ma attenzione anche ad un possibile inserimento a sorpresa della Juventus, che la prossima stagione quasi certamente dovrà fare i conti con un nuovo attaccante.

Una possibilità bianconera soprattutto in caso di arrivo in panchina di Antonio Conte. Vedremo, quindi, cosa succederà nelle prossime settimane e soprattutto quale sarà il futuro di Lukaku. L’Inter potrebbe non riscattare il belga e quindi Juventus e Tottenham potrebbero approfittare di questa situazione per regalarsi un colpo importante in attacco. E naturalmente la svolta è destinata ad arrivare dopo la scelta di Conte.