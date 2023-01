Calciomercato, Tadic in Serie A: tutto fatto

Tadic potrebbe essere il colpo dell’ultim’ora di un grande club di Serie A: ecco tutti i dettagli di questa trattativa

Dusan Tadic ha senza alcun dubbio una storia molto particolare. La gavetta del serbo è infatti stata a dir poco lunga, visto che alla fine è riuscito a esplodere solo a 30 anni con la maglia dell’Ajax. Eppure, in un modo o nell’altro qualche soddisfazione è riuscita a togliersela. Ora però per lui, in questo calciomercato di gennaio che sta giungendo alla conclusione, per lui potrebbero addirittura aprirsi le porta della nostra Serie A.

Infatti sembra che un club del nostro campionato abbia messo gli occhi proprio sul fantasista della squadra olandese, considerandolo il rinforzo giusto per il proprio pacchetto offensivo. Ma non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio per scoprire tutto su questa trattativa di mercato che potrebbe chiudersi nelle ultime ore. La curiosità non può ovviamente non essere tantissima.

Tadic in Serie A: una big su di lui

Secondo quanto rivelato e riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tadic sarebbe finito nel mirino della Roma. Anzi, a dirla tutta, l’affare sarebbe praticamente chiuso, ma la fumata bianca non potrebbe arrivare perché prima i giallorossi dovrebbero sistemare Zaniolo. Ed ecco che una mancata cessione di Zaniolo farebbe saltare definitivamente il tutto. Ma d’altronde, si sa, il calciomercato è fatto di incastri e di tasselli che devono esser sistemati alla perfezione uno dopo l’altro. Ma quali saranno ora i piani del club capitolino?

Al momento ci sarebbe poche certezze. Ciò che è certo è che sarebbe stato proprio Mourinho in persona a convincere il 34enne capitano dell’Ajax. Il serbo, visto che è vincolato da un solo anno di contratto, sarebbe costato persino pochi milioni. Insomma, un colpo dell’ultim’ora a dir poco perfetto. Ma tutto pare esser svanito, facendo inevitabilmente storcere il naso al tecnico portoghese.

Ultime Calciomercato Roma: tra Tadic e Zaniolo

Insomma, Tadic sarebbe stato un innesto importante per la Roma e aumentare il livello qualitativo della Serie A, nonché il sostituto ideale per Zaniolo. Per di più Tiago Pinto, con i restanti soldi avrebbe potuto provare ad acquistare anche un difensore centrale, accontentando in toto le richieste di Mou. Ma la situazione del 23enne nativo di Massa blocca e non poco la Roma.

E ora il futuro del buon Nicolò sembra essere appeso a un filo, con la permanenza nella Capitale da separato in casa che si fa via via sempre più probabile e realistica. Il suo procuratore Vigorelli continua a lavorare per trovare una soluzione che accontenti tutti, con il calciatore che vorrebbe il Milan e la società giallorossa che sarebbe invece allettata dalla proposta economica del Bournemouth, pronto a offrire una trentina di milioni. 72 ore circa per sapere tutta la verità. Ma Tadic potrebbe davvero restare un rimpianto.