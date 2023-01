Juventus: c’è l’annuncio di Allegri dopo il Monza, la decisione è presa

Nel post partita di Juventus-Monza Allegri ha deciso di sfogare in diretta la sua rabbia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn.

Tanta delusione in casa bianconera dopo il nuovo flop casalingo. Un risultato che mette in bilico non solo il futuro di Allegri in questa stagione, ma anche la qualificazione in Europa considerando anche i punti di penalizzazione.

E nel post partita di Juventus-Monza Allegri si è sfogato in diretta oltre che negli spogliatoi ed ha annunciato una decisione importante. Una vera e propria furia il tecnico bianconero, che dalla prossima settimana si aspetta un cambio di passo da parte dei suoi giocatori per ambire a traguardi più importanti e non rischiare di ritrovarsi in una zona della classifica molto complicata.

Juventus: Allegri non ci sta, la dura reazione nel post partita

Momento non assolutamente semplice in casa Juventus. La sconfitta contro il Monza sembra confermare un periodo non assolutamente semplice. I fischi dello Stadium ribadiscono anche un ambiente non facile ed ora da parte dei bianconeri c’è assolutamente bisogno di una ripartenza immediata per non rischiare di essere ancora una volta coinvolti in una lotta che non gli compete.

E per farlo il tecnico bianconero è pronto a fare delle scelte sicuramente molto forti. Nel post partita di Juventus-Monza Allegri ha annunciato che chi non crede in questo progetto è fuori. Quindi, come già successo in passato, non si escludono delle decisioni molto dure per dare una scossa e provare ad uscire da questo momento complicato. Sicuramente c’è il tempo per ripartire e provare a salvare il più possibile la stagione, ma c’è bisogno di un cambio di passo altrimenti il percorso non sarà per nulla semplice.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto se ci saranno delle scelte molto forti. Per il momento c’è stata solamente la sfuriata di Allegri, ma siamo certi che dopo la prestazione contro il Monza ci saranno delle decisioni molto ma molto forti.

Ultime Juventus: c’è bisogno di un cambio di passo

La decisione di Allegri subito dopo il Monza sembra essere un chiaro segnale alla Juventus e ai suoi ragazzi. C’è voglia di riuscire a cambiare passo e per farlo il tecnico bianconero è pronto a sacrificare anche qualche big.

E sicuramente non escludiamo neanche l’ipotesi di un pugno duro già in questi ultimi giorni di calciomercato. Per il momento non c’è nessuna intenzione di aprire trattative in uscita, ma tutto può davvero succedere e vedremo se alla fine ci saranno delle posizioni molto dure nei confronti di calciatori che non credono più in questo progetto e sono pronti ad una nuova avventura.