Milan: c’è un problema Leao, l’ammissione di Pioli

Il Milan affronta il Sassuolo senza Leao. E il portoghese è stato uno degli argomenti affrontati da Pioli. Ecco le sue parole.

Il momento del Milan non è sicuramente dei più semplici e la voglia da parte dei rossoneri è quella di ripartire il prima possibile e naturalmente avvicinare gli obiettivi che si sono prefissati prima dell’inizio della stagione.

Per farlo, però, c’è bisogno di risolvere in casa Milan il problema Rafa Leao. Il portoghese è stato uno degli argomenti che Pioli ha affrontato in una intervista ai microfoni di Sky Sport. Dichiarazioni sicuramente molto chiare e che confermano un momento molto complicato da parte del giocatore.

Milan: c’è un problema con Leao, tifosi sorpresi

Dopo una scorsa stagione da protagonista e un fine 2022 importante, il portoghese sembra aver perso un po’ di brillantezza e lucidità. In molti si sono chiesti se questo calo è dovuto proprio ad una condizione fisica oppure alla vicenda del contratto. Inutile dire che il mancato rinnovo rende molto difficile la vita al calciatore e per i tifosi questo influisce sulle prestazioni del diretto interessato. Come ben sappiamo, Maldini la proposta l’ha fatta e la risposta positiva non è arrivata. Questo rende difficile una sua permanenza oltre che gli ultimi mesi prima della sessione estiva.

Situazione di Leao che è stata affrontata da Stefano Pioli a pochi minuti dal match tra Milan e Sassuolo. Il tecnico dei rossoneri ha ribadito che in questo momento il portoghese non sta attraversando un grande momento di forma e questo lo ha portato a tenere in panchina nella prima giornata di ritorno. La speranza naturalmente è quella di riavere a disposizione il prima possibile il miglior Leao per cercare di non perdere terreno dal Napoli e cercare di confermare la seconda stella.

Il compito non è assolutamente semplice e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine Leao riuscirà a tornare al meglio della sua condizione per aiutare il Milan a raggiungere i propri obiettivi.

Ultime Leao: la partita del rinnovo è ancora aperta

La partita del rinnovo per Rafa Leao è ancora aperta e il Milan spera di poterla chiudere il prima possibile per magari poter contare su di lui anche in una condizione migliore. Inutile dire che la vicenda contrattuale ha sicuramente contribuito a fargli perdere un po’ di brillantezza.

Il Milan spera di poter arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo, ma molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato di prolungare il contratto. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e chi alla fine piazzerà il colpo. Ma una cosa è certa: la questione Leao sta pesando molto in casa rossonera.